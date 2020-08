Der Kinderkanal ARD/ZDF

In Deutschland auf Weltreise

Jess und Ben reisen mit "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt"

Erfurt (ots)

In der letzten Woche von "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" reisen Jess und Ben durch Deutschland. Sie fahren nach Mailand, Korsika, Amerika, Russland und Kalifornien - das alles, ohne wirklich ferne Länder zu besuchen. Im Gepäck haben sie witzige Battles und ein Ananas-Kostüm. KiKA zeigt "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr.

"KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" vom 24. bis 28. August

Am Montag beginnen Jess und Ben ihre Weltreise in "Bella Italia": Ob es im Baden-Württembergischen Mailand auch italienische Spezialitäten gibt? Am Sommer-Lieblingsort von Sophie, dem Freizeitcenter Oberrhein, wird ein Zwischenstopp eingelegt: Sie hat sich an der Mitmach-Aktion auf kika.de beteiligt. Anschließend gibt es noch eine Runde Ananas-Darts.

Auf dem Weg zu ihrem nächsten Ziel wacht das Moderationsduo am Dienstag im Weltall auf und landet, nach einem kurzen Stopp im Action-Parcours, in Korsika im Odenwald. Es erwartet sie zwar keine Insel, aber eine Sommerrodelbahn: Jess und Ben wollen dort den Bahnrekord knacken.

Die nächste Etappe der etwas anderen Weltreise führt am Mittwoch in die Alpen nach Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit Pfadfinder*innen erklimmen die beiden den höchsten Berg der Umgebung, auf dem ein weiteres Battle wartet.

Nach Amerika in Niedersachsen geht es am Donnerstag - und das von Russland aus. In Amerika kann man zwar nicht surfen, aber beim Stand-Up-Paddeln stellt man sich ähnlichen Herausforderungen. Eine Übernachtung im Baumzelt rundet Jess' und Bens vierten Reisetag ab.

Am Ende der Woche macht sich das Moderationsduo auf den Weg nach Kalifornien - einem Strand an der deutschen Ostsee. Hier kommt am Freitag noch einmal richtiges Urlaubsfeeling auf! Zum Abschluss werfen Jess und Ben einen Blick in den Souvenir-Beutel und erinnern sich an die kleine Weltreise: Toll, was man Zuhause in Deutschland alles erleben kann.

"KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Backstage-Videos und Interviews stehen auf kika-live.de zum Abruf bereit. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.

