Trips nach Österreich, Italien und Frankreich mit "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt"

Ferienwoche fünf am Strand mit Jess und Ben

Eine weitere chillige Beach-Woche liegt vor Jess und Ben am gemütlichen Erfurter Sommerstrand. Auch diesmal hat sich das Moderations-Duo prominente Gäste eingeladen, die im Talk und bei spannenden Battles für gute Laune sorgen. KiKA zeigt "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr.

"KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" vom 17. bis 21. August

Am Montag zu Gast: Popstar Mathea, deren Debütsingle "2x" die Charts eroberte und über 25 Millionen Mal gestreamt wurde. Berge oder doch lieber der "KiKA LIVE"-Strand - das wollen Jess und Ben von der Sängerin wissen. Wie verbringt die gebürtige Österreicherin am liebsten ihre Ferien und ist sie bei den Beach-Battles genauso erfolgreich, wie mit ihrer Musik?

Influencerin NikaSofie steht am Dienstag Rede und Antwort: Sie hat 1,7 Millionen Follower, stand jüngst für eine Online-Serie vor der Kamera und auch musikalisch soll es bald mehr von ihr geben. Im Talk berichtet sie von ihrer geplanten Reise nach Venedig.

Tagtäglich versorgt DJ Jaden Bojsen die Gäste am "KiKA LIVE"-Strand mit freshen Beats und sorgt damit für den perfekten Sommersound. Das Musiktalent stand auch schon als "Tarzan" auf der Bühne und war Bandmitglied bei "New District". Der Surf-Fan erzählt am Mittwoch im Talk mit Jess und Ben von seinem Frankreich-Urlaub.

Am Donnerstag schaut sich das KiKA LIVE-Moderations-Team noch einmal die besten Battles und interessantesten Interviews der Woche an. Am Freitag blicken sie zurück auf ihren Trip nach Tokio: In der Megametropole entdecken sie die japanische Kultur - von traditionell bis total modern.

"KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Backstage-Videos, Interviews und ein Gewinnspiel stehen auf kika-live.de zum Abruf und Mitmachen bereit. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.

Weitere Themen und Gäste bei "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) werden wöchentlich bekanntgegeben. Alle Informationen zum KiKA-Sommer-Angebot und aktuellen Mitmach-Aktionen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.

