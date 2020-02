Rheinische Post

SPD-Landeschef Hartmann fordert nach Thüringen Klärung in Koalitionsausschuss in Berlin

Düsseldorf (ots)

NRW-SPD-Chef Sebastian Hartmann hat wegen der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen eine harte Aussprache mit der CDU über die weitere Zusammenarbeit in der großen Koalition gefordert. "Wir müssen zügig einen Koalitionsausschuss herbeiführen", sagte Hartmann der Düsseldorfer Rheinischen Post (Donnerstag). Er stellte sich damit hinter die Forderung der beiden SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sowie Olaf Scholz. "CDU und FDP müssen alles dafür tun, damit dieser unsägliche Tabubruch korrigiert wird", sagte Hartmann weiter. Bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen handele es sich um eine mehr oder minder offene, abgekartete Kooperation mit der AfD: "Mit Naivität oder Blödheit kann sich da niemand herausreden."

