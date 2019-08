Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA LIVE Allstars - Das Battle": Team Jess vs. Team Ben

Mit Tobias Krell, Felix Seibert-Daiker, Clarissa Corrêa da Silva und Sherif Rizkallah

Vier Tage Nervenkitzel und extreme Challenges stehen für sechs KiKA-Moderator*innen auf dem Plan: Angeführt von den "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben treten in diesem Jahr die Allstars erstmals im Battle gegeneinander an. Wer wächst über sich hinaus, wer gerät an seine Grenzen und wie meistern die Allstars die anspruchsvollen Aufgaben gemeinsam als Team? "KiKA LIVE Allstars - Das Battle" ist vom 26. bis 29. August 2019 um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen.

Die Teams:

Team Jess tritt mit Felix Seibert-Daiker ("ERDE AN ZUKUNFT"/KiKA) und Tobias Krell ("Checker Tobi"/BR) gegen Team Ben mit Clarissa Corrêa da Silva ("KUMMERKASTEN"/KiKA, "Wissen macht Ah!"/WDR) und Sherif Rizkallah ("logo!"/ZDF) an. In einer Outdoor-Location für Extremsportler*innen stellen sich beide Teams anspruchsvollen Battle-Runden - hier braucht es Kraft, Geschicklichkeit und ganz viel Mut.

Die Challenges:

Neben spontanen Challenges stehen Rafting im schäumenden Wildwasserfluss, schwimmende Kletterwände in der Water Area und ein Hochseilgarten bei Tirol auf dem Programm. Den Allstars bleibt nichts erspart: Wildes Wasser und schwindelnde Höhen sorgen für Adrenalinschübe und verlangen den KiKA-Moderator*innen Höchstleistungen ab. Welches Team am Ende die Nase vorne hat, entscheidet sich am 29. August.

"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Am 29. August sind die "KiKA LIVE Allstars" zwischen 20:00 und 21:00 Uhr im KiKA-Chat. Ein Zusammenschnitt der vier Sendungen ist am 14. September von 20:00 bis 21:00 Uhr bei KiKA zu sehen. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf www.kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

