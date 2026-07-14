Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Mit kreativen Ideen gegen Gewalt: Engagierte Berufsschulklassen ausgezeichnet

Berlin (ots)

Jugend will sich-er-leben (JWSL) kürt Gewinnerinnen und Gewinner des Kreativwettbewerbs zum Thema "Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf"

Mit Plakaten, Brettspielen und eindrucksvollen Filmbeiträgen haben Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen gezeigt, wie einfallsreich sie sich mit dem Thema Gewaltprävention auseinandersetzen. Für diese außergewöhnlichen Beiträge haben die sechs Landesverbände der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) nun die Gewinnerinnen und Gewinner des Kreativwettbewerbs des aktuellen Präventionsprogramms von "Jugend will sich-er-leben" (JWSL) ausgezeichnet.

Der JWSL-Kreativwettbewerb stand in diesem Schuljahr unter dem Motto "Gewaltfrei? Bin dabei!". Bundesweit waren Klassen berufsbildender Schulen eingeladen, das Thema "Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf" eigenständig und kreativ umzusetzen. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten Fragen wie: Was ist Gewalt? Welche Formen gibt es? Welche Folgen kann sie haben - und wie lässt sich ihr vorbeugen? Die Ergebnisse entstanden im Teamwork: Es wurde geschrieben, gezeichnet, gelayoutet, gefilmt und geschauspielert. Zudem gab es einen Quizwettbewerb mit fünf Fragen zum Präventionsthema.

Der Gedanke hinter der Kreativität ist ein ernster: Wegschauen ist keine Lösung, Gewalt geht alle etwas an. Sie kommt in allen Lebensbereichen, in allen Branchen und Ausbildungsberufen vor. Gewalt kann schwerwiegende Folgen für Körper und Psyche sowie Auswirkungen auf das soziale und betriebliche Umfeld haben.

Das JWSL-Präventionsprogramm möchte - mit einem Unterrichtskonzept, einem Medienpaket und den begleitenden Wettbewerben - Auszubildende für diesen Themenkomplex sensibilisieren, konkrete Präventions- und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und Anreize zur Auseinandersetzung mit dem Thema in Schule und Betrieb setzen. Ganz nach dem Motto "Gewaltfrei? Bin dabei!".

Eine Übersicht der Preisträgerinnen und Preisträger gibt es auf der Seite des Azubi-Präventionsprogramms unter www.jwsl.de.

Weitere Informationen zum Thema Gewaltprävention sowie konkrete Handlungsempfehlungen, was nach einem Gewaltvorfall zu tun ist, bietet die Kampagne #GewaltAngehen der gesetzlichen Unfallversicherung auf ihrer Website www.gewalt-angehen.de.

Über JWSL

JWSL ist ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung für Auszubildende zu Themen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Es wird berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben in Deutschland über die Landesverbände der DGUV angeboten. Die DGUV ist der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit Risiken der Arbeitswelt vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten nachhaltig zu erlernen. Die Medien von JWSL wurden in diesem Jahr erneut mit dem Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnet, ein Gütesiegel für die Qualität von Bildungsmedien.

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