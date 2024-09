Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Reha und Pflege verbessern

Gesetzliche Unfallversicherung präsentiert ihre Leistungen auf der Messe Rehacare in Düsseldorf

Wie unterstützen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ihre Versicherten bei der Rehabilitation? Wie kann der Sport den Reha-Erfolg verbessern? Welche Tipps gibt es für pflegende Angehörige? Antworten auf diese und noch mehr Fragen rund um die Rehabilitation gibt die gesetzliche Unfallversicherung auf ihrem Gemeinschaftsstand (Halle 1, Stand G32) bei der Messe Rehacare in Düsseldorf vom 25. bis 28.09.2024.

Einen immobilen Menschen vom Bett in den Rollstuhl zu befördern, kann zu einer schwierigen Aufgabe werden. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) demonstriert mit Hilfe eines Pflegebetts die richtigen Techniken zur Umlagerung. Sie sollen pflegenden Angehörigen den Alltag erleichtern. Digitale Informationen für diese Zielgruppe gibt es parallel von der Unfallkasse NRW. Eine weitere Hilfe für Rehabilitanden: Umbauten in der eigenen Wohnung, wie sie die Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) demonstriert, sorgen für mehr Barrierefreiheit im heimischen Umfeld.

Mobil sein zu können, ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehr wichtig. Die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) stellt ihre Unterstützungsangebote vor. DGUV job ist die Jobvermittlung der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie informiert darüber, wie sie Menschen, die nach einem Arbeitsunfall eine bleibende Einschränkung behalten, dabei unterstützt, eine neue Berufstätigkeit zu finden. Die BG BAU zeigt, welche Leistungen Versicherte mit Behinderung in Anspruch nehmen können, um mit Sport ihre Lebensqualität zu verbessern.

Aber wie findet man die geeignete Sportart für das eigene Profil? Der Deutsche Rollstuhl Sportverband (DRS) demonstriert einen Simulator, der bei der Auswahl helfen kann. Am 28.09.2024 präsentiert der DRS am Stand der gesetzlichen Unfallversicherung zudem seinen Sportler und seine Sportlerin des Jahres.

Fast jede Pflegekraft hat in ihrem Berufsleben schon einmal eine Form von Gewalt erlebt. Mit ihrer Kampagne #GewaltAngehen - Gemeinsam stark gegen Gewalt wollen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen dazu beitragen, dass sich das ändert. Am Stand stellt die gesetzliche Unfallversicherung die Kampagne vor und informiert zu Präventionsmaßnahmen für Beschäftigte im Gesundheitsdienst.

Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallversicherung

Nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit steht für Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im Vordergrund, die Gesundheit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen. Die Rehabilitation hat deshalb einen besonderen Stellenwert. Sie reicht von der medizinischen Reha bis zu den Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft. Die Leistungen sind vielfältig und umfassen - je nach Bedarfen - beispielsweise Hilfsmittelversorgung, Kraftfahrzeughilfe, Wohnungsumbau oder häusliche Krankenpflege und Jobvermittlung.

