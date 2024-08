Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Paralympics Zeitung feiert Jubiläum in Paris

Berlin (ots)

Ein besonderes Jubiläum steht an: Im 20. Jahr geben der Tagesspiegel und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) gemeinsam die Paralympics Zeitung (PZ) heraus. Die am Dienstag erscheinende Sonderausgabe begleitet die Paralympischen Sommerspiele in Paris aus vielfältigen journalistischen Perspektiven. Neben der Printausgabe erscheint die PZ Paris auch im E-Paper und auf tagesspiegel.de.

Verantwortlich für die redaktionellen Inhalte der Jubiläumsausgabe ist ein Team aus jungen Medienschaffenden, die sich für das Projekt "Paralympics Zeitung 2024" beworben hatten. Unter der Leitung eines erfahrenen Redaktionsteams des Berliner Tagesspiegels berichten sie ab morgen zwölf Tage lang direkt aus der französischen Hauptstadt.

"Die Paralympics sind ein Sportereignis mit einer herausragenden Strahlkraft und gesellschaftspolitischen Relevanz. Deshalb ist es uns beim Tagesspiegel ein besonderes Anliegen, die Paralympischen Spiele auch in diesem Jahr vor Ort in Paris journalistisch zu begleiten. Mit der preisgekrönten Paralympics Zeitung, die wir gemeinsam mit der DGUV seit 20 Jahren herausgeben, haben wir zudem ein perfektes Format für all die spannenden Geschichten und Menschen rund um die Spiele", sagt Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.

Insgesamt treten in Paris 4400 Athleten und Athletinnen aus 180 Nationen an, es werden 549 Wettkämpfe in 22 Sportarten ausgetragen. Neben den sportlichen Ergebnissen stehen Hintergrundberichte und Analysen über Parasport, Politik, Inklusion sowie den Alltag von Menschen mit Behinderung im Fokus der Paralympics Zeitung. Die Jubiläumsausgabe mit einem Vorwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier liefert zudem Portraits von sportlichen Persönlichkeiten, wie Prothesen-Weitspringer Léon Schäfer oder der Kanutin Anja Adler. Zu lesen ist ein großes Doppelinterview von Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung und Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie ein ausführlicher Rückblick auf 20 Jahre PZ.

Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): "Ich freue mich auf die Paralympics in Paris. Es sind nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern die beeindruckenden Geschichten der Athletinnen und Athleten, die dieses Sportfest so besonders machen und die die Paralympics Zeitung erzählt. Außerdem rückt der Parasport die Bedeutung des Sports für die Rehabilitation in den Fokus. Nicht alle müssen Profis werden, aber alle Menschen, die einen Unfall erlitten haben, können von guter Reha profitieren."

Die Printausgabe der Paralympics Zeitung liegt dem Tagesspiegel und den Potsdamer Neuesten Nachrichten am 27. August bei. Die Veröffentlichung der PZ am Dienstag vor Beginn der Paralympischen Sommerspiele bildet den Auftakt der breit aufgestellten Sportberichterstattung zu dem Großereignis in Paris über alle Tagesspiegel-Kanäle. So wird der Tagesspiegel während der gesamten Spiele in einer digitalen PZ-Serie aktuell informieren: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/themen/paralympics-zeitung

Auch auf den Social-Media-Kanälen des Tagesspiegels werden die Ereignisse rund um die Paralympischen Spiele abgebildet:

