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Joachim Herrmann (CSU) zu Spahn-Nachfolge: Dobrindt soll Innenminister bleiben

München/Bonn (ots)

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nicht als Nachfolger von Jens Spahn (CDU) als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er halte Dobrindt zwar "für dieses Amt geeignet", seine persönliche Meinung sei aber, dass er ein "super Bundesinnenminister" sei und er dieses Amt nicht aufgeben solle. Im phoenix-Interview sagte Herrmann: "Ich persönlich würde mir jedenfalls wünschen, wenn er in der Funktion bleibt, weil er hier sowohl für die Begrenzung der Migration wie auch für mehr Sicherheit in unserem Land schon in den letzten eineinviertel Jahren Entscheidendes geleistet hat. Und ich glaube, gerade angesichts der enormen sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wäre es ganz, ganz wichtig, dass Alexander Dobrindt sein Amt als Bundesinnenminister weiter in dieser Funktion ausübt."

Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de

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