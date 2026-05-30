PHOENIX

Finn Flebbe (FDP): "Die FDP nach rechts zu führen, das würde die FDP in den Untergang führen"

Berlin/Bonn (ots)

Finn Flebbe (FDP) sieht keine Gefahr, dass die FDP nach rechts driften könnte. Der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen sagte beim Bundesparteitag der FDP in Berlin im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Ich habe da keine Sorge, weil wir das nicht zulassen werden. Die FDP nach rechts zu führen, das würde die FDP in den Untergang führen. Wir sind eine liberale Partei." Es brauche auch keine Brandmauer zur AfD, weil es keine "Überschneidungsmenge zwischen Liberalen und Extremisten" gebe. "Die AfD spricht von Rassenideologie, von völkischen Phantasien, die wollen aus Europa austreten. Das ist etwas, wo wir Liberale sagen: Entschuldigung, dort wird es keine Zusammenarbeit geben. Es gibt keine Duldung, es gibt keine gemeinsamen Anträge, es wird keine Koalition mit der AfD geben, weil Extremisten und Liberale nicht zusammenarbeiten können."

Wenn die AfD einem parlamentarischen Antrag der FDP zustimme, sei ihm das "herzlich egal", so Finn Flebbe. "Denn dort geht es in unseren Anträgen um freiheitliche Politik, und ich lasse mich nicht von einer extremistischen Partei darin beeinflussen, welche Überzeugungen ich in Form von Anträgen einbringen kann. Ich werde aber nicht als Bundesvorsitzender dafür stehen, dass angebliche Zufallsmehrheiten gefunden werden, denn die gibt es nicht in Parlamenten. Also einen Antrag einzureichen, der nur mit Stimmen der AfD durchgehen würde, das ist etwas, was Liberale nicht tun sollten."

Das komplette Interview sehen sie in Kürze auf www.phoenix.de.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell