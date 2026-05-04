PHOENIX

Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen): Merz nicht schuld an angekündigtem US-Truppenabzug, sondern Trump

Berlin/Bonn (ots)

Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, Truppen aus Deutschland abzuziehen und Marschflugkörper nicht in Deutschland zu stationieren, sieht der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeskanzler Friedrich Merz nicht in der Schuld: "Schuld an dem Ganzen ist schon Trump." Bundeskanzler Merz mache sich zwar oft nicht klar, welche Auswirkungen "seine lose dahingesagten Bemerkungen" hätten, trotzdem dürfe man "keine Täter-Opfer-Umkehr machen", so Hofreiter im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Außerdem habe Merz mit seinen Aussagen zum Iran recht, denn so wie es im Moment aussehe, hätten die USA den Krieg gegen den Iran verloren. Der ankündigte Abzug von US-Truppen zeige erneut, dass auf die USA unter Trump kein Verlass mehr sei, so der Grünen-Politiker.

Ein möglicher Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormus mit einem Mandat des Deutschen Bundestags sei "vollkommen abhängig von den Randbedingungen." Zuerst müsse "ein dauerhafter Waffenstillstand oder besser noch ein Friedensprozess mit dem Iran eingeleitet" sein. "Solange da keine stabilen Verhältnisse herrschen, in der Straße von Hormus, wird der Deutsche Bundestag ganz sicher so einem Mandat nicht zustimmen", ist sich Hofreiter sicher. Man werde sich als Europäer und als Welt darauf einstellen müssen, "dass der Transport von Gütern durch die Straße von Hormus über die nächsten Monate, wenn nicht vielleicht sogar Jahre, komplizierter werden wird". Vor diesem Hintergrund sei für den Grünen-Politiker die Politik von Wirtschaftsministerin Reiche "kurzsichtig". Die Situation in der Straße von Hormus habe "massive Auswirkungen", wenn man beispielsweise auch an beeinträchtigte Dünger-Transporte denke, die "in vielen Regionen der Welt Hunger auslösen" könnten. Denn dies würde sich letztlich auch auf Deutschland auswirken, so Hofreiter bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/1hE

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