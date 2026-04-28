PHOENIX

Live bei phoenix: König Charles III. in den USA | Dienstag, 28. April ab 16.30 Uhr

Bonn (ots)

Am Dienstag, den 28. April, berichtet phoenix umfassend über den Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. in den USA.

Ab 16:30 Uhr startet die Berichterstattung mit phoenix vor ort. Gezeigt wird unter anderem der Empfang von König Charles III. und Königin Camilla am Weißen Haus mit militärischen Ehren.

Um 20:15 Uhr zeigt phoenix die Dokumentation "Die Trump Connection", die der Frage nachgeht, wie eng politisches Handeln und wirtschaftliche Interessen verbunden sein können.

Höhepunkt des Abends ist die für 21:00 Uhr erwartete Rede von König Charles III. vor dem US-Kongress, die phoenix live überträgt.

Im Anschluss, ab ca. 21:30 Uhr, diskutiert Anke Plättner in der phoenix runde mit dem Titel "Charles bei Trump - Diplomatischer Spagat in Washington" gemeinsam mit der Leiterin des Deutsche-Welle-Studios in Washington Ines Pohl, dem USA-Experten Julius van de Laar, der Expertin für internationale Beziehungen Prof. Gerlinde Groitl sowie dem Großbritannien-Experten von der Humboldt-Universität zu Berlin Prof. Gerhard Dannemann über den Besuch und seine politische Bedeutung.

Den Abschluss des Abends bildet um 23:00 Uhr eine weitere Ausgabe von phoenix der tag mit einer Zusammenfassung und Einordnung der Ereignisse sowie weiterer Themen des Tages.

Sendezeiten im Überblick:

16:30 Uhr: LIVE phoenix vor ort - Empfang von König Charles III. und Königin Camilla am Weißen Haus mit militärischen Ehren

- Empfang von König Charles III. und Königin Camilla am Weißen Haus mit militärischen Ehren 20:15 Uhr: Dokumentation "Die Trump Connection"

21:00 Uhr: LIVE - Rede vor dem US-Kongress

ab ca. 21:30 Uhr: LIVE phoenix runde - "Charles bei Trump - Diplomatischer Spagat in Washington"

- "Charles bei Trump - Diplomatischer Spagat in Washington" ab 22.15h: heute journal (zeitversetzt) mit Gebärdensprache

(zeitversetzt) mit Gebärdensprache gegen 23:00 Uhr: LIVE phoenix der tag

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