PHOENIX

phoenix: Sicherheitshalber LIVE

Die Zeitenwende-Halbzeitbilanz: Ist Deutschland bald wehrhaft?

Bonn (ots)

Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren wieder bei phoenix!

Die Welt ist im Umbruch, neue Krisen im Wochentakt - doch die vor vier Jahren ausgerufene Zeitenwende in Deutschland kommt nur schleppend voran: Was ist gelungen? Wo hinkt die Bundesrepublik sicherheitspolitisch noch hinterher? Wie verteidigungsbereit sind wir in Deutschland und in Europa? Wie resilient ist unsere Gesellschaft? Kurz: Wo stehen wir?

Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold ziehen Bilanz in einer neuen Ausgabe von Sicherheitshalber LIVE.

Die Diskussion aus dem ALTEN POSTLAGER in Mainz zeigt phoenix am Sonntag, dem 19.04.2026, um 13 Uhr.

Seit 2018 diskutieren Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast Sicherheitshalber. phoenix macht das Format Sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich und überträgt die Diskussion aus Mainz.

Sonntag, 19.04.2026, 13 Uhr und in den Mediatheken von ARD und ZDF.

Dr. Ulrike Franke

Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in Paris.

Thomas Wiegold

Journalist und Experte für sicherheitspolitische Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.

Prof. Carlo Masala

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

PD Dr. Frank Sauer

Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

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