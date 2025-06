HUK-COBURG

Veränderung im Aufsichtsrat der HUK-COBURG

Dr. Michael Pickel wurde neu berufen

Coburg (ots)

Im Aufsichtsrat der HUK-COBURG hat es einen Wechsel gegeben: Neu berufen wurde Dr. Michael Pickel (64). Dafür scheidet die langjährige Aufsichtsrätin Barbara Saunier (70) satzungsgemäß aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat aus.

"Mit Dr. Michael Pickel hat das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten in der Kfz-Versicherung gewonnen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der HUK-COBURG Professor Dr. Heinrich R. Schradin. Kaum jemand verstehe den Kfz-Versicherungsmarkt so gut wie der ehemalige Vorstandssprecher der E+S Rück, Deutschlands größtem Kfz-Rückversicherer. "In Zeiten der Transformation werden seine klaren Analysen, gepaart mit seiner großen fachlichen Expertise in allen Rückversicherungsthemen, die HUK-COBURG auf ihrem Weg in die Zukunft voranbringen, dies gilt besonders für alle Themen rund um die neue Mobilität."

Zugleich dankte Schradin der ausscheidenden Aufsichtsrätin Barbara Saunier für ihre jahrelange wertvolle Unterstützung in der Entwicklung der HUK-COBURG an die Spitze der deutschen Versicherungswirtschaft. "Das waren viele sehr gute und kenntnisreiche Jahre. Für Ihre Expertise danke ich Ihnen sehr und wünsche Ihnen für die neue Lebenszeit alles Gute".

Zum neuen Aufsichtsrat:

Dr. Michael Pickel (64) gehörte von 2000 bis 2025 dem Vorstand der Hannover Rück und der E+S Rück an. In beiden Gremien bekleidete er zahlreiche Funktionen. Bis zu seinem Ausscheiden im Januar 2025 war er neben Deutschland auch noch für zahlreiche andere internationale Märkte sowie für den Bereich Group Legal Services zuständig. Seit 2019 hatte er zudem den Vorstandsvorsitz der E+S Rück inne.

