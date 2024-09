webfleet

Premiere auf der IAA TRANSPORTATION 2024: Neuer Webfleet

KI-Assistent optimiert Datennutzung und Effizienz im Flottenmanagement

Amsterdam, Hannover

Webfleet AI Assistant mit GenAI-Technologie wird erstmals auf der IAA TRANSPORTATION 2024 vorgestellt.

Neues Tool ermöglicht Flottenmanagern eine intuitive und einfache Interaktion mit Daten über die Eingabe von Fragen oder Anweisungen.

Webfleet AI Assistant wird als Beta-Projekt zunächst in der Webfleet OptiDrive-Lösung eingeführt und gibt maßgeschneiderte Antworten auf Herausforderungen im Fahrverhalten.

Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, stellt heute auf der IAA TRANSPORTATION 2024 erstmals ihren neuen KI-Assistenten - Webfleet AI Assistant - vor. Das Tool nutzt die GenAI-Technologie mit dem Ziel, das Flottenmanagement signifikant zu vereinfachen, denn es ermöglicht Flottenmanagern, intuitiv und schnell mit ihren Flottendaten zu interagieren.

"Wir freuen uns, heute auf der IAA TRANSPORTATION 2024 die erste Demo unseres neuen KI-Assistenten zu zeigen. Er wird das Flottenmanagement grundlegend verändern", sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region bei Bridgestone Mobility Solutions. "Da Flottenfahrzeuge und Fuhrpark-Assets, wie Trailer, immer mehr vernetzte Daten erzeugen, wollen wir Entscheidungsträgern im Flottenmanagement einfach und schnell verwertbare Erkenntnisse liefern."

Der neue Webfleet AI Assistant funktioniert so einfach wie jede intuitive KI: Webfleet-Kunden bekommen ein präzises und schnelles Feedback, das auf deren Fragen im Zusammenhang mit dem Fahrverhalten basiert. Fuhrparkkunden können damit durch die direkte Interaktion mit ihren Daten und mit einfachen Fragestellungen wichtige Maßnahmen auf Basis datenbasierter Informationen schneller und klarer ergreifen und damit ihre Abläufe verbessern.

Der Webfleet AI Assistant konzentriert sich zunächst auf die Webfleet OptiDrive-Lösung, das Webfleet-Tool zur Analyse der Fahrleistung, und wird als Beta-Projekt eingeführt, um in Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickelt zu werden.

Das KI-Tool liefert Echtzeit- und Langzeitdaten zu den wichtigsten Leistungsindikatoren der Flotte, einschließlich Kraftstoff- und Energieverbrauch sowie Fahrereignisse wie Leerlauf, Geschwindigkeitsüberschreitungen und starkes Bremsen. "Zeig mir die Statistiken für alle Fahrzeiten und Gesamtkilometer für meine Fahrer, zusammengefasst für die letzten sechs Monate." oder "Wie sieht der Trend beim Kraftstoffverbrauch in den letzten drei Monaten aus?", sind Beispiele für Abfragen, die Flottenmanager in das Tool eingeben können und für die sie in Sekundenschnelle präzise Übersichten erhalten. Auch vordefinierte Abfragen und vorgeschlagene Zusatzfragen sind möglich.

Da Datensicherheit oberste Priorität hat, ist die Webfleet-Flottenmanagement-Software ISO- 27001-zertifiziert und erfüllt damit den höchsten Industriestandard für Datensicherheit, Qualität und Verfügbarkeit. Die Daten des Webfleet AI Assistant in OptiDrive werden innerhalb der Webfleet-Umgebung gehalten, um sensible Flottendaten zu schützen.

Der Webfleet AI Assistant steht ausgewählten Webfleet-Kunden als Testversion zur Verfügung. Besucher der IAA TRANSPORTATION 2024 können die erste Demo des KI-Assistenten auf dem Webfleet-Stand in Halle 12, #C54 sehen.

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews.

Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com und im Bridgestone Newsroom

