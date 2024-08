webfleet

Webfleet stellt neuen GUINNESS WORLD RECORD(TM) mit einem Elektroauto auf: 916,74 Kilometer Fahrt mit einer einzigen Ladung

Weltrekord für die längste Fahrt mit einem Elektroauto - verifiziert durch Webfleet-Daten und Kameraaufnahmen

Bridgestone-Reifen, die für einen minimalen Rollwiderstand entwickelt wurden, trugen zur Optimierung der Reichweite des Ford Mustang Mach E bei

Der bisherige Rekord von 563,97 Meilen wurde in Hangzhou, China, aufgestellt

Webfleet, einer der weltweit führenden Anbieter von Flottenmanagementlösungen, hat einen neuen GUINNESS WORLD RECORD aufgestellt. Mit 916,74 Kilometer oder 569,64 Meilen absolvierte Webfleet die bisher längste Fahrt mit einem Elektroauto mit einer einzigen Ladung.

Zurückgelegt wurde diese Strecke von zwei von Webfleet gesponserten britischen Fahrern - Kevin Booker und Sam Clarke - mit einem Ford Mustang Mach-E SUV, der mit Bridgestone-Reifen ausgestattet war. Booker und Clarke halten beide schon Rekorde für das Fahren mit Elektrofahrzeugen. Booker stellte bislang fünf, Clarke zwei GUINNESS WORLD RECORDS auf.

Mit unabhängig geprüften Daten aus Positionen, Videoaufnahmen, Kilometer- und Akkuständen wurde die Fahrt von Webfleet genauestens dokumentiert. Sie dauerte 24 Stunden und fand auf Straßen in Großbritannien sowohl in städtischem als auch auf ländlichem Gebiet statt, um reale Fahrbedingungen zu simulieren.

Ausgestattet mit Bridgestone-Reifen mit einer hervorragenden Laufleistung und einem geringen Rollwiderstand, mit einer 91-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von 373 Meilen übertraf der Mach-E Premium Extended Range SUV RWD-Pkw mit 18-Zoll-Rädern, der für die Tour aufgrund seiner modernen Akkutechnologie und seines Fahrkomforts ausgewählt wurde, die Erwartungen und erreichte auf öffentlichen Straßen in Norfolk, Lincolnshire, Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire und Cambridgeshire einen Durchschnitt von 6,25 Meilen pro Kilowattstunde (kWh).

"Dieser GUINNESS WORLD RECORD ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg hin zur Elektrifizierung des Straßenverkehrs und macht deutlich, welches Potenzial Elektrofahrzeuge haben, wenn sie durch innovative Reifen und moderne Flottenmanagementtechnologie unterstützt werden", sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central Region. "Diese Leistung hat eindrucksvoll gezeigt, was Elektrofahrzeuge erreichen können. Dabei ist es unglaublich zu sehen, wie weit wir mit der Technologie und der Effizienz von Elektrofahrzeugen gekommen sind. Die Effizienz des Fahrzeugs und die Unterstützung durch Webfleet haben das möglich gemacht. Wir hoffen, dass dieser Rekord aufzeigt, wie viel Fahrleistung mit einer Akkuladung erbracht werden kann, und mehr Menschen dazu inspiriert, Elektrofahrzeuge für ihre täglichen Fahrten in Betracht zu ziehen."

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews. Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com und im Bridgestone Newsroom.

