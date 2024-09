webfleet

Neue globale Webfleet-Studie: Flottenmanagement steht vor KI-Boom

Bild-Infos

Download

Amsterdam/Leipzig (ots)

Internationale Fuhrpark-Studie von Webfleet zeigt: künstliche Intelligenz und Elektrofahrzeuge werden in den kommenden Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement haben.

Mehr Investitionen in digitale Flottentechnologien für die nächsten fünf Jahre prognostiziert.

Ergebnisse aus Deutschland zeigen ähnliches Bild.

Zu ihren derzeitigen und zukünftigen Nutzungsgewohnheiten von künstlicher Intelligenz (KI) befragt, antwortet die Mehrheit (58 %) der Fuhrparkmanager, dass sie erwartet, in den nächsten fünf Jahren KI einzusetzen. So lautet eines der Ergebnisse einer neuen globalen Studie anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Webfleet, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das Flottenmanagement und Teil von Bridgestone.

Befragt wurden 1.800 Flottenmanager in 15 Ländern, um das Umfeld der Flottendigitalisierung zu beleuchten, wobei als Fuhrpark-Entscheidungsträger Fuhrparkmanager oder Unternehmensinhaber mit mindestens sieben Fahrzeugen definiert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass Fuhrparks planen, ihre Investitionen in digitale Flottenlösungen in Zukunft zu erhöhen, und weisen auf eine signifikante geplante Einführung von KI- und EV-Technologien hin.

"Der globale Trend hin zu digitalen Lösungen, einschließlich KI, zeigt, wohin die Zukunft des Flottenmanagements geht", so Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions. "Unsere Studie bestätigt, dass digitale Flottenlösungen bei der Steigerung der Flotteneffizienz, der Kostenkontrolle und der Verbesserung der Fahrer- und Fahrzeugsicherheit eine entscheidende Rolle spielen. Investitionen in diese Technologien machen sich jedenfalls bezahlt und werden weiter steigen."

Große Mehrheit der Flottenmanager will mehr in die Digitalisierung investieren

91 % der Fuhrparkmanager planen eine Steigerung ihrer Investitionen in digitale Flottenlösungen in den nächsten fünf Jahren.

Mehr als die Hälfte der Fuhrparkleiter (52 %) nannte Effizienzsteigerungen und geringere Betriebskosten als zwingenden Grund für Investitionen in digitale Lösungen.

49 % der Fuhrparkmanager nannten die Verbesserung der Fahrer- und Fahrzeugsicherheit als einen der Gründe für Investitionen in Flottenmanagementtechnologien.

Größter Einfluss auf das Flottenmanagement durch KI und Elektrofahrzeuge

KI, maschinelles Lernen und Elektrofahrzeuge werden als wichtigste Faktoren für die Zukunft des Flottenmanagements genannt.

32 % der befragten Flottenmanager gaben an, dass KI und maschinelles Lernen in den nächsten Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement haben werden, 30 % nannten in dem Zusammenhang Elektrofahrzeuge.

23 % der Fuhrparkmanager setzen KI bereits heute ein und 35 % planen dies in den nächsten fünf Jahren zu tun. Nahezu alle Befragten bestätigen, dass KI in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf das Fuhrparkmanagement haben wird. 62 % der Befragten erwarten, dass KI die Routenplanung und Logistik optimieren wird, 56 % glauben, dass sie die Sicherheit der Fahrer verbessern wird, und 55 %, dass sie die vorausschauende Wartung und das Asset-Management verbessern wird.

Nur 21 % der Fuhrparkmanager zeigten sich besorgt darüber, wie KI ihren Arbeitsalltag verändern wird, wobei sich die größten Bedenken auf die Prozessintegration (53 %) sowie den Datenschutz und die Datensicherheit (49 %) beziehen.

Fuhrparkmanager bestätigen, dass Elektrofahrzeuge für gewerbliche Flotten die Zukunft sind und der Einsatz von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren steigen wird:

85 % der Flottenmanager erwarten, dass sich die Anzahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge in ihrer Flotte in den kommenden fünf Jahren verändern wird.

Von denjenigen, die sagen, dass sich ihr Fahrzeugmix verändern wird, wird erwartet, dass sich der Anteil der Elektro- und Hybridfahrzeuge nahezu verdoppeln wird - von derzeit 37 % auf 63 % der Flotte bis 2029.

Meinungsbild der Fuhrparkentscheider in Deutschland

Im Rahmen der globalen Webfleet-Studie wurden auch insgesamt 150 Fuhrparkentscheider in Deutschland befragt.

91 % der befragten deutschen Fuhrparkmanager planen eine Steigerung ihrer Investitionen in digitale Flottenlösungen in den nächsten fünf Jahren.

Fast die Hälfte der Befragten (49 %) gab an, dass Effizienzsteigerungen und geringere Betriebskosten Grund für Investitionen in digitale Lösungen sind. 45 % der Fuhrparkmanager nannten ebenso die Verbesserung der Fahrer- und Fahrzeugsicherheit als einen der Gründe für Investitionen in Flottenmanagementtechnologien.

Die Echtzeit-Positionsbestimmung ist die von den deutschen Befragten am häufigsten genutzte Technologie zur Verwaltung ihres Fuhrparks (64 %), 61 % nutzen Fahrzeugdiagnose und vorausschauende Wartung.

27 % der Flottenmanager geben an, dass KI und maschinelles Lernen in den nächsten Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement haben werden, dicht gefolgt von Elektrofahrzeugen (23 %).

20 % der befragten deutschen Flottenmanager nutzen derzeit KI in ihrem Fuhrparkmanagement, 35 % planen dies für die nächsten 5 Jahre. Nahezu alle Befragten bestätigen, dass KI in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf das Fuhrparkmanagement haben wird.

Die wichtigsten Technologien, in die deutsche Fuhrparkmanager investieren wollen, sind die Analyse des Fahrverhaltens (31 %), vollautomatisiertes Reporting (30 %) sowie für das Management von Compliance-Aufgaben (29 %).

Das Konzept und das Potenzial autonomen Fahrens und fahrerloser Mobilität bieten Fuhrparkmanagern spannende Perspektiven. Im Allgemeinen ist der Optimismus in Bezug auf den Zeitpunkt der Nutzung von mindestens einem autonomen Fahrzeug im Fuhrpark relativ hoch: 24 % der deutschen Fuhrparkmanager gehen davon aus, dass dies in den nächsten fünf Jahren passieren wird.

18 % der in Deutschland befragten Fuhrparkmanager gaben an, dass sie sich Sorgen darüber machen, wie KI ihren Arbeitsalltag verändern wird, wobei sich die mit Abstand größten Bedenken auf den Datenschutz und die Datensicherheit (71 %) beziehen.

In Deutschland haben nur 38 % der Fuhrparkmanager bei der Einführung digitaler Lösungen Widerstand seitens der Fahrer erlebt, den sie jedoch durch umfassende Schulungen und Unterstützung zu überwinden versuchen.

Auch deutsche Fuhrparkmanager erwarten, dass der Einsatz von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren steigen wird: derzeit bestehen deutsche Fuhrparks zu 58 % aus Verbrenner-Fahrzeugen und zu 35 % aus reinen Elektro- oder Hybridfahrzeugen. 83 % erwarten, dass sich dieses Verhältnis im Fahrzeugmix in den nächsten 5 Jahren umkehren wird, wenn der Anteil der Elektro- und Hybridfahrzeuge der Flotte von derzeit 35 % auf 57 % bis 2029 ansteigt.

Jan-Maarten de Vries fasst zusammen: "Künstliche Intelligenz und Elektrofahrzeuge sind transformative Technologien, die das Flottenmanagement heute und in Zukunft prägen werden. Wir nutzen diese Fortschritte, um Flotten dabei zu unterstützen, sicherer, nachhaltiger, produktiver und effizienter zu werden." Seine ersten 25 Jahre Firmengeschichte als Telematik-Anbieter feiert Webfleet in wenigen Tagen auf der IAA TRANSPORTATON, die vom 17. bis 22. September 2024 in Hannover stattfindet. Das Unternehmen präsentiert in Halle 12 am Stand C54 sowie in Halle 25 am Stand B60.

Webfleet überträgt anlässlich der IAA TRANSPORTATION wieder eine " Special Edition" der Webfleet Mobility Talks von der Messe.

Der vollständige Bericht der Studie sowie Fotos können hier abgerufen werden.

Fotos: Copyright Webfleet / Bridgestone Mobility Solutions

ENDE

Über Webfleet:

Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.

Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.

Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews.

Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emia.com und im Bridgestone Newsroom

Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuell