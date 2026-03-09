PHOENIX

Christina Stumpp (CDU): "Schmutzkampagne" der Grünen hat Spuren hinterlassen

Berlin/Bonn (ots)

Die stellvertretende Generalsekretärin der CDU, Christina Stumpp, wirft den Grünen in Baden-Württemberg eine "Schmutzkampagne" im Wahlkampf vor. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte sie: "Die Grünen meinen immer Hass und Hetze im Netz vermeiden zu müssen und selber haben sie Hass und Hetze im Netz aber geschürt, die Grünen in Baden-Württemberg." Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel habe Morddrohungen erhalten. Dies habe nichts mehr mit einem fairen Wahlkampf zu tun gehabt. Diese "Schmutzkampagne" habe bei den CDU-Mitgliedern in Baden-Württemberg "Spuren hinterlassen." "Das Vertrauen ist schon ein bisschen zerstört", doch der Ball bei der Regierungsbildung liege jetzt bei den Grünen, so Stumpp bei phoenix.

Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/Ord

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell