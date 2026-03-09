PHOENIX

Cem Özdemir (Bündnis 90/ Die Grünen) will nach der Wahl in Baden-Württemberg "das Land in der Mitte zusammenhalten"

Stuttgart/Bonn (ots)

Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen in Baden-Württemberg, hob nach den Landtagswahlen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der CDU und Wirtschaft hervor: Es sei wichtig, "dass wir das Land in der Mitte zusammenhalten", sagte er im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Die Zeiten haben sich verändert, so Özdemir. "Die Amerikaner erheben Zölle auf deutsche Produkte, China ist von der verlängerten Werkbank zum harten Konkurrenten geworden", so der Grünen-Politiker. Angesichts dieser Herausforderungen müsse man dafür sorgen, "dass wir schneller, einfacher, digitaler werden, dass wir das Aufstiegsversprechen erneuern", so Özdemir. Bei diesem Vorhaben sehe er auch "viele Gemeinsamkeiten mit der CDU" mit der man zehn Jahre unter Ministerpräsident Kretschmann (B'90/Die Grünen) zusammengearbeitet habe, "anders als wie in Berlin, wo man sich wie die Kesselflicker streitet."

Die Wahl in Baden-Württemberg habe bewiesen, "dass es nicht stimmt, dass Klimaschutz nicht mehr von den Leuten nachgefragt wird, oder Artenvielfalt, sondern die Art, wie wir es machen vielleicht, ist das Thema. Das heißt, wenn man Klimaschutz und Wirtschaft zusammenbringt, findet man sehr viel Zustimmung", so Cem Özdemir gegenüber phoenix.



PHOENIX