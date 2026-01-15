PHOENIX

Villy Søvndal (ehemaliger dänischer Außenminister) zu Grönland-Treffen: Gut, dass es stattgefunden hat

Brüssel/Bonn (ots)

Der ehemalige dänische Außenminister Villy Søvndal bewertet die Gespräche zu Grönland in Washington positiv: "Ich glaube, dass es gut war, dass sie stattgefunden" haben, so Søvndal im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Man habe nach den täglichen Drohungen von US-Präsident Trump und US-Vizepräsident Vance, das Thema wieder "in eine diplomatische Richtung" geschoben. Die Menschen in Grönland hätten Angst, denn sie seien nicht gewohnt, dass ihnen so gedroht werde und auch er habe in seiner Zeit in der Politik noch nichts Vergleichbares gesehen, wie die derzeitigen Drohungen von Trump. "Wenn wir da nicht Stopp sagen, auch von der EU, dann kommen wir in ein ganz anderes Weltleben in kurzer Zeit", so der ehemalige dänische Außenminister.

Falls es, wie Trump behaupte, eine Frage der Verteidigung sei, "dann haben wir immer gewusst, dass Grönland, so groß wie das ist, sehr schwer zu verteidigen ist", so Søvndal. Deshalb habe man 1951 ein Verteidigungsabkommen mit den USA abgeschlossen. Die USA hätten einst zehntausend Soldaten auf Grönland gehabt und heute 140. Es sei also nicht Dänemark, das seine Verteidigungsaufgabe "nicht auf sich genommen habe", sondern die USA. Deshalb sei man froh, dass eine Reihe europäischer Länder im Rahmen der NATO eine stärkere Verteidigung Grönlands sichern wolle. Dies sei die "Antwort auf die Sicherheitsfrage, wenn es das ist."

Zu einer möglichen EU-Mitgliedschaft sagte der EU-Abgeordnete, dass die EU und Grönland bereits heute eine Reihe von Zusammenarbeit hätten und man dies zum gemeinsamen Vorteil voranbringen könne und "ich glaube wir sollten alle Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit untersuchen." Dies könne die volle EU-Mitgliedschaft sein oder dass man so weit gehe, dass es fast eine Mitgliedschaft sei. Dies müssten aber letztlich die Grönländer beschließen, so Søvndal bei phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/7yQ

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell