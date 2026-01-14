PHOENIX

Stefanie Babst, Ex-Nato-Strategin: Europäer sollten sich auf gemeinsame Handlungslinie zu Grönland einigen

Die Politikwissenschaftlerin und frühere Chefstrategin der NATO, Stefanie Babst, fordert eine gemeinsame Handlungslinie der Europäer gegenüber Donald Trump mit Blick auf seine Grönland-Ambitionen. Bei phoenix sagte Babst: "Für mich steht die Frage im Raum, wie eine europäisch intern gut abgestimmte und vor allen Dingen wirkungsorientierte Außenpolitik aussehen könnte." Sie würde sich wünschen, "weniger Einzelstatements zu hören, weniger Reisen zu sehen nach Washington oder auch nach Indien, sondern ich würde mir wünschen, dass man die fähigen und interessierten Europäer mal in einen Raum bittet, damit sie anfangen zu denken." Zu diesem Denkprozess gehöre, "sich grundsätzlich abzustimmen und grundsätzliche Handlungsoptionen zu erörtern, zu erwägen, wie man sich gegenüber einer Trump-Administration, die großen Appetit auf Grönland hat, aber darüber hinaus ja auch noch andere große Problematiken zeigt, eigentlich aufstellen kann." Diesen Prozess, so Babst, vermisse sie. "Ich habe nicht den Eindruck, dass er in der EU stattfindet, oder dass er in der NATO stattfindet", sagte die Sicherheitsexpertin. Ideen, wie eine NATO-Mission in der Arktis oder ähnliches, könne man diskutieren, dies müsse aber hinter verschlossenen Türen stattfinden, "und dann sollten sich die Europäer wirklich auf eine gemeinsame Handlungslinie einigen", so Babst.

Trump gehe es bei seinen Ambitionen bezüglich Grönland, mitnichten darum, die Sicherheit in der Arktis zu verbessern, ihm gehe es darum, "einen territorialen Teil eines NATO-Partners in seiner politischen Souveränität und territorialen Integrität wirklich massiv einzuschüchtern, unter Druck zu setzen und ein Stück weit wie ein Kind zu sagen: Das will ich hier haben und das bekomme ich dann auch", sagte Stefanie Babst. "Und die Antwort Europas kann doch dann nicht lauten: Wir gucken mal, ob wir ihm in irgendeiner Form entgegenkommen können. Eigentlich müsste unsere Antwort lauten: Du, lieber Herr Trump, darfst dich für derartige Entgleisungen entschuldigen und vielleicht können wir dann wieder mal ernsthaft über wichtige Themen reden", ergänzte sie im phoenix-Gespräch.

