PHOENIX

Tino Chrupalla (AfD) fordert bei phoenix millionenfache Abschiebung

Gießen/Bonn (ots)

Tino Chrupalla (AfD) sagte am Rande des Gründungskongresses der neuen Jugendorganisation der AfD, dass Millionen Menschen aus Deutschland abgeschoben werden müssten. Auf die Einordnung der phoenix-Reporterin, dass es wesentlich weniger ausreisepflichtige Menschen in Deutschland gebe, erklärte der Bundessprecher der AfD: "Dass wir eine millionenfache Abschiebung brauchen, das ist ja nun unumstritten." Laut Chrupalla gebe es eine Millionen abgelehnte Asylbewerber, die teilweise im Duldungsprozess in Deutschland seien und abgeschoben werden müssten. Dazu zählten laut Chrupalla auch 700.000 Ukrainer, "die hier auch im Bürgergeld mittlerweile viel Geld bekommen, die im Gesundheitswesen etabliert sind".

Das komplette Interview sehen Sie in unserem Stream hier: https://phoenix.de/s/PcO

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

