PHOENIX

Bundessprecherin der Grünen Jugend Henriette Held: Gegen "jegliche Pflichtdienste"

Hannover/Bonn (ots)

Die im Oktober neu gewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend, Henriette Held, stimmt auf der Delegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover einen diplomatischen Ton gegenüber ihrer Mutterpartei an und verteidigt die Fokussetzung des Parteitages: "Ich glaube nicht, dass wir das Thema Wehrdienst an die Seite geschoben haben, es gibt einfach wahnsinnig viele wichtige Themen, über die wir sprechen müssen", äußerte sie sich gegenüber dem Fernsehsender phoenix. Dennoch gelte beim Thema Wehrdienst, welches am Samstagabend unter dem Tagesordnungspunkt "Außenpolitik: Ukraine und Naher Osten" debattiert werden soll, die Position der Grünen Jugend: "Wir sind gegen jegliche Pflichtdienste, das heißt, wir sind auch gegen eine verpflichtende Musterung und für Freiwilligkeit und trotzdem versperren wir uns als Grüne Jugend natürlich nicht der Debatte, dass wir über eine Verteidigungsfähigkeit sprechen müssen, insbesondere seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine", so Held. Der Vorschlag der sicherheitspolitischen Sprecherin der Fraktion der Grünen im Bundestag, Sara Nanni, eine Onlineplattform für gesamtgesellschaftliche Dienste zu kreieren, sei "ein guter Ansatz" und die Grüne Jugend für Debatten hierzu bereit. Aber es sei wichtig, "dass die junge Generation, die in einer Zeit der Krisen aufgewachsen ist, die durch die Pandemie wahnsinnige Rückschläge erhalten hat, dass wir jetzt nicht verpflichtet werden", so Held im Interview mit phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/epC

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell