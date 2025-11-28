PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann: Die Grünen "sind keine Hilfsgruppe für schlechtes Regieren"

Hannover/Bonn (ots)

Britta Haßelmann möchte als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag nicht die Rentenpolitik der Bundesregierung unterstützen: "Wir werden an dieser Stelle nicht diesem Rentenkonzept zustimmen, weil wir sind keine Hilfstruppe als Bündnis 90/Die Grünen für schlechtes Regieren", so Haßelmann im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Aber auch der Jungen Union, die in der vergangenen Zeit als lauteste Stimme gegen die Rentenpolitik der Koalition auftrat, mache sie den Vorwurf: "Über die Rente sollten wir keinen Generationenstreit führen." Es gebe andere "Perspektiven zusätzlicher Sicherungselemente, wie den Bürgerfonds oder Kapitaldeckung [...], um auch künftigen Generationen, Alt und Jung, Perspektiven für eine gute Alterssicherung zu geben", meint die Fraktionsvorsitzende.

Ihre Partei habe, während aktuell das Vertrauen in die Bundesregierung laut Umfragen sinke, selbst "nach dreieinhalb Jahren Regierungszeit erstmal Vertrauen wieder zurückgewinnen" müssen. Einige Menschen seien von den Grünen in der Ampel-Regierung enttäuscht gewesen, weshalb sie nun "mit aller Energie und Kraft" dabei seien, "nicht nur die Regierung zu kontrollieren und zu kritisieren, wenn notwendig, sondern auch inhaltlich und konzeptionell zu arbeiten und zu sagen: 'Mit starken Grünen, mit inhaltlich arbeitenden Grünen für die Zukunft ist zu rechnen'", so Haßelmann gegenüber phoenix.

Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/i6H

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 28.11.2025 – 18:42

    Grünen-Vorsitzender Felix Banaszak: "Wir schaffen ein Update für die Klimapolitik."

    Hannover/Bonn (ots) - Zum Auftakt des Grünen-Parteitags in Hannover nennt Co-Vorsitzender Felix Banaszak ein klares Ziel für die kommenden Tage: "Wir schaffen ein Update für die Klimapolitik, ein Update für die Energiewende, konsequent sozial ausgestaltet", so Banaszak im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Das Ziel sei, "dass Ökologie für alle ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:32

    Stefanie Hubig (SPD) zu häuslicher Gewalt: Werden Maßnahmen aus Spanien übernehmen

    Berlin/Bonn (ots) - Stefanie Hubig (SPD) will mit einer Reihe neuer Maßnahmen Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen und unterstützen. Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte die Bundesjustizministerin: "Wir haben ein ganzes Bündel an Maßnahmen, an rechtlichen Maßnahmen, aber auch an tatsächlichen Maßnahmen, mit denen wir Opfer von häuslicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren