ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 19/25

Mainz (ots)

Woche 19/25 Mi., 7.5. 1.00 auslandsjournal - die doku: Nawalnys Erben Bitte Änderung beachten: Film von Sebastian Ehm Bitte streichen: und Felix Klauser Do., 8.5. 10.00 Ökumenischer Gottesdienst Bitte Ergänzung beachten: 80 Jahre Kriegsende - Gedenken am Tag der Befreiung Woche 20/25 So., 11.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Jung und obdachlos Leben auf der Straße Film von Barbara Radl Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell