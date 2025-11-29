PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Omid Nouripour (B'90/Die Grünen): Gesellschaftsjahr für alle Generationen

Hannover/bonn (ots)

Am Rande des Parteitags der Grünen in Hannover sprach sich Omid Nouripour für ein Gesellschaftsjahr nicht nur für junge Menschen aus. Der Bundestagsvizepräsident und ehemalige Bundesvorsitzender der Grünen sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Ich finde, jeder Mensch sollte in diesem Land bis zum Renteneintrittsalter - auch nicht an einem Stück - aber vielleicht ein Jahr, auch gestückelt, einfach mal einen Beitrag leisten." Ein Gesellschaftsjahr, "in dem dem Allgemeinwohl gedient wird", fände er "total sinnvoll", aber eben nicht nur für junge Leute. "Das muss auch nicht beim Bund sein." Gleichzeitig halte er die im aktuellen Entwurf des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes der Bundesregierung enthaltene Musterungspflicht für sinnvoll. Denn auch seine Partei müsse sich angesichts der Bedrohungslage durch Russland die Frage stellen: "Wie viel Zeit haben wir denn, zum Beispiel für eine Wehrpflicht, in welcher Form auch immer?"

Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Ga7

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
  • 29.11.2025 – 11:21

    Katharina Dröge: Klimapolitik der Regierung "zukunftsvergessen"

    Hannover/Bonn (ots) - Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen) kritisiert die Ankündigung der Bundesregierung, das europäische Verbrenner-Aus lockern zu wollen. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte die Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion: "Wir haben diese Woche erlebt, dass die Koalition gesagt hat, Klimaschutz interessiert uns wirklich gar nicht." Die schwarz-rote Regierungskoalition stelle mit dem ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 20:21

    Bundessprecherin der Grünen Jugend Henriette Held: Gegen "jegliche Pflichtdienste"

    Hannover/Bonn (ots) - Die im Oktober neu gewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend, Henriette Held, stimmt auf der Delegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Hannover einen diplomatischen Ton gegenüber ihrer Mutterpartei an und verteidigt die Fokussetzung des Parteitages: "Ich glaube nicht, dass wir das Thema Wehrdienst an die Seite geschoben haben, es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren