Omid Nouripour (B'90/Die Grünen): Gesellschaftsjahr für alle Generationen

Am Rande des Parteitags der Grünen in Hannover sprach sich Omid Nouripour für ein Gesellschaftsjahr nicht nur für junge Menschen aus. Der Bundestagsvizepräsident und ehemalige Bundesvorsitzender der Grünen sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Ich finde, jeder Mensch sollte in diesem Land bis zum Renteneintrittsalter - auch nicht an einem Stück - aber vielleicht ein Jahr, auch gestückelt, einfach mal einen Beitrag leisten." Ein Gesellschaftsjahr, "in dem dem Allgemeinwohl gedient wird", fände er "total sinnvoll", aber eben nicht nur für junge Leute. "Das muss auch nicht beim Bund sein." Gleichzeitig halte er die im aktuellen Entwurf des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes der Bundesregierung enthaltene Musterungspflicht für sinnvoll. Denn auch seine Partei müsse sich angesichts der Bedrohungslage durch Russland die Frage stellen: "Wie viel Zeit haben wir denn, zum Beispiel für eine Wehrpflicht, in welcher Form auch immer?"

