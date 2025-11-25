PHOENIX

phoenix berichtet live vom Parteitag von Bündnis 90/Die GRÜNEN in Hannover

Freitag, 28 November ab 16.30 Uhr, Samstag, 29. November ab 10 Uhr und Sonntag, 30. November ab 9 Uhr

Bonn (ots)

Bündnis 90/Die Grünen veranstalten am Freitag, Samstag und Sonntag den 28. - 30. November 2025 ihren 51. Parteitag im Messegelände Hannover. phoenix überträgt an allen drei Tagen live. Der Auftakt am Freitag ab 16:30 Uhr beginnt mit einem Interview mit dem Bundesvorsitzenden Felix Banaszak. phoenix-Reporterin Jeanette Klag begleitet die Sendung und ordnet gemeinsam mit der Politologin Julia Reuschenbach das Parteitagsgeschehen ein. Kommentiert werden die Debatten von Doris Müller. Die Stimmung unter den Delegierten fängt Saal-Reporterin Tina Dauster ein.

Im Vordergrund stehen die Themen Klima- und Energiepolitik, aber auch Außenpolitik sowie Kommunalfinanzen. Bei dem Parteitag wird es um die inhaltliche Ausrichtung der Partei über die aktuell debattierten gesellschaftlichen Themen gehen.

phoenix berichtet am Freitag ab 16.30 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr, am Samstag von 10 - 15 Uhr und am Sonntag von 9 - 12 Uhr live. Am Freitag und Sonntag werden die Geschehnisse am Set von den Gästen Cordula Tutt von der WirtschaftsWoche und Tobias Schulze von der TAZ eingeordnet. Vorgesehen sind weitere Interviews mit hochrangigen Parteimitgliedern.

Der Parteitag wird parallel auf den Social-Media-Kanälen begleitet sowie auf YouTube und in den Mediatheken von ARD und ZDF gestreamt.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell