Programmhinweis: phoenix: mein ausland Ruhnu, Muhu und Saaremaa, Estlands geheimnisvolle Inselwelt, heute Mittwoch, 04.06.2025, um 21:45 Uhr

phoenix: mein ausland Ruhnu, Muhu und Saaremaa, Estlands geheimnisvolle Inselwelt

Film von Natalie Steger

Estland hat nur 1,3 Millionen Einwohner, aber mehr als 2000 Inseln. Eine Natur, mit vielen Gesichtern. Die Strände sind vielleicht nicht karibisch, aber mit viel nordischem Charme und vor allem: Übertourismus ist hier kein Thema.

ZDF-Korrespondentin Natalie Steger und ihr Team stellen drei estnische Inseln vor. Saaremaa ist die größte. Dort treffen sie auf entspannte Menschen und glückliche Kühe, die mit Blick aufs Wasser Wacholderbeeren knabbern. Ihre Milch fließt in ein Genossenschaftsprojekt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion holten sich die Inselbauern ihre Milch zurück. "Go North" sei im Trend in Zeiten der Erderwärmung, sagt Kristina von der Touristeninformation im Hauptort Kuressaare auf Saaremaa. Dort thront über allem die Bischofsburg Arensburg, die im Mittelalter vom Deutschen Orden errichtet wurde.

Auf der Nachbarinsel Muhu kocht Achim Braitsch aus dem Schwarzwald im mehrfach ausgezeichneten Restaurant in einem Gutshaus mit deutschbaltischer Vergangenheit. Im Garten wachsen die Zutaten: Sonnenblumen, essbare Stiefmütterchen, Petersilie für ein Sorbet in Champagner.

Die dritte Insel ist Ruhnu mit nur 60 Einwohnern. Im Sommer, wenn die Touristen kommen, wird der Seenotretter zum Touristenführer. Er war aber auch schon als Feuerwehrmann unterwegs oder als Schiffskapitän. Auf Ruhnu muss man multifunktional sein. Im Winter, so sagt ein Einwohner, sei das auf Ruhnu so wie bei einem Familientreffen, das zu lange dauert, da müsse man aber trotzdem zusammenhalten.

Estlands Inselwelt ist eine geheimnisvolle.

