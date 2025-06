PHOENIX

Programmhinweis: phoenix: Der Cum-Ex Skandal als Dokumentarfilm und TV-Serie | Dienstag, 3. Juni und Mittwoch 4. Juni (Wdh. am 7. Juni)

Bonn (ots)

phoenix zeigt am Dienstag, 3. Juni den ZDF-Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" um 20.15 Uhr und am Mittwoch, 4. Juni die 8-teilige deutsch-dänische ZDF-Dramaserie "Die Affäre Cum-Ex" von 00:00 bis 06.00 Uhr (Wdh. 7. Juni, von 00.45 bis 06.45 Uhr).

Regisseurin Judith Lentze rollt im ZDF-Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" den Fall multiperspektivisch auf. Inspiriert wurde sie von den Recherchen des Investigativ-Journalisten Oliver Schröm ("Die Cum-Ex Files). Der Film veranschaulicht wie zahlreiche Banken - ob privat oder öffentlich - und deren Anwälte ein Dickicht von juristischen Argumentationen errichteten, um sich zur Rechtfertigung ihres Betrugs auf eine angebliche Gesetzeslücke zu berufen, die es nie gab. Und weil europäische Steuerbehörden kaum zusammenarbeiten, konnten die Betrüger unbemerkt von Land zu Land wechseln.

Zudem strahlt phoenix am 4. Juni ab 00:00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie am 7. Juni von 00.45 bis 06.45 Uhr die 8-teilige deutsch-dänische ZDF-Dramaserie "Die Affäre Cum-Ex" aus. Inspiriert von wahren Ereignissen handelt die internationale Koproduktion vom wohl größten Steuerraub in der europäischen Geschichte - und wie zwei Frauen aus Deutschland und Dänemark versuchen, dem ein Ende zu setzen. Die phoenix runde fällt dafür am 4. Juni aus.

