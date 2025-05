PHOENIX

Umweltminister Schneider: Derzeitige Trockenheit ist eine Naturkatastrophe

Bonn (ots)

Für Bundesumweltminister Carsten Schneider ist die derzeitige Trockenheit in Deutschland eine Naturkatastrophe. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte der SPD-Politiker: "Wir haben zum ersten Mal mit so einer hohen, großen Trockenheit und Niedrigständen im Mai bereits zu tun." Das führe zu Einschränkungen der Schifffahrt auf Flüssen wie Donau, Elbe oder Oder und bereite ihm zum einen wegen der Umweltauswirkungen, aber "vor allen Dingen auch ökonomisch" große Sorgen. "Deswegen bin ich alarmiert und werde unsere Programme in den nächsten vier Jahren, was den Klimaschutz betrifft, aber auch den Gewässerschutz, darauf ausrichten, dass unsere Flüsse Lebensadern bleiben."

Carsten Schneider betonte bei phoenix, dass die Ziele, Klimaneutralität im Jahr 2045 zu erreichen, mittlerweile im Grundgesetz verankert seien. "Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, und ich werde jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dazu die Umsetzungsprogramme vorlegen." Die großen Themen für ihn seien: "noch stärkerer Ausbau von Erneuerbaren, Speicherung von Energie und auch geringerer Ressourcenverbrauch". Das Klimaschutzgesetz gelte dabei für die gesamte Regierung und dementsprechend werde man "Maßnahmen auch für die einzelnen Sektoren" vorlegen.

