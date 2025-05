PHOENIX

Jahrhundertzeugen - Ivan Lefkovits

Erstausstrahlung 04. Mai 2025, 18.30 Uhr

Film von Martin Priess mit Illustrationen von Reinhard Kleist und Matthias Lehmann

Bonn (ots)

Er ist einer der letzten Überlebenden der Shoah. Der 1937 in Presov/Slowakei geborene Prof. Ivan Lefkovits wurde 1944 mit seinem Bruder und seiner Mutter von den Nationalsozialisten erst nach Ravensbrück und später nach Bergen-Belsen deportiert. Er überlebte die Konzentrationslager. Heute lebt Ivan Lefkovits in der Schweiz und engagiert sich in der Erinnerungsarbeit und im Kampf gegen den Antisemitismus.

Prof. Lefkovits schildert im phoenix Jahrhundertzeugen-Gespräch auf anschauliche und tief ergreifende Weise den Entrechtungsprozess, dem die Juden durch die Nationalsozialisten und ihre Verbündeten auch in ihrer Heimat ausgesetzt waren. So berichtet er eindrücklich von den Monaten in den Konzentrationslagern und von seiner Befreiung aus dem KZ Bergen-Belsen im April 1945.

Wie in allen Folgen zuvor bildet das Zeitzeugengespräch die Grundlage für die zweite Ebene dieser siebten Ausgabe der phoenix Jahrhundertzeugen. Ebenso wie in den bisherigen Folgen haben auch hier die beiden renommierten Illustratoren und Graphic-Novellists Reinhard Kleist und Matthias Lehmann in Zusammenarbeit mit dem Autor viele Szenen der mündlichen Erzählung Ivan Lefkovits zeichnerisch respektvoll und mit Zustimmung des Zeitzeugen umgesetzt und szenisch animiert. So ist eine beeindruckende und bewegende Oral-Graphic-Biography des Jahrhundertzeugen Ivan Lefkovits entstanden, der inzwischen seit vielen Jahren gegen das kollektive Vergessen und gegen einen neu aufkommenden Antisemitismus kämpft.

Der Film ist bereits ab Samstag, 3. Mai 2025, in den Mediatheken von ARD und ZDF sowie auf phoenix.de zu sehen.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell