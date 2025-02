PHOENIX

Andreas Audretsch (Grüne): Müssen Zukunftsthemen aus der Opposition heraus eine Stimme geben

Der Wahlkampfmanager der Grünen und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Andreas Audretsch, hat eingeräumt, dass es nicht gelungen sei, die gesteckten Ziele zu erreichen, gleichzeitig betonte er, dass man sich nun aus der Opposition heraus für wichtige Themen wie Klimaschutz und Gerechtigkeitsfragen einsetzen wolle. Bei phoenix sagte Audretsch: "Was nicht passieren darf, ist, dass in den nächsten Jahren die Zukunftsthemen keine Stimme haben. Das heißt, dass die Zukunft, die Investitionen, der Klimaschutz, die wirtschaftliche Erneuerung, neue Technologien, dass das alles stattfindet." Man habe für diese Themen in der vergangenen Legislaturperiode wichtige Impulse gesetzt. "Und ich mache mir Sorgen, dass das in einer zukünftigen schwarz-roten-Regierung nicht den Anwalt hat, den es bräuchte", so Audretsch. Gleichzeitig gehe es darum, Diskurse anders zu führen als bisher. "Zum Beispiel den Diskurs über Migration, der in den vergangenen Wochen durchgehend nur mit negativen Assoziationen besetzt wurde, die Differenzierung hat gefehlt", so Audretsch. Man wolle wieder "eine andere Migrationsdebatte führen" und auch "ein positives Bild von Migration erzählen können".

