Katina Schubert (Die Linke): Populistische Antworten bekommen mehr Zulauf als reale Lösungen

Katina Schubert, Bundesgeschäftsführerin Die Linke, äußert, man habe es "im Moment mit einer gesellschaftlichen Situation zu tun, in der progressive Positionen nicht mehrheitsfähig sind und wo der Rechtspopulismus massiven Zulauf hat." Darunter würden neben ihrer Partei auch die Grünen und die SPD leiden. Mit Blick in die neuen Bundesländer erklärt Schubert bei phoenix, dass "sich die gesellschaftliche Lage im Osten etwas geändert" habe. Populistische Antworten bekämen mehr Zulauf als "das Interesse an realen Lösungen von realen Problemen." Die Antwort darauf könne aber "keinesfalls sein, dann genauso populistisch zu sein und genauso in eine rechte Ecke zu gehen."

Angesprochen auf Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei BSW äußert die Bundesgeschäftsführerin der Linken, sie greife "Stimmungen auf und macht sie zu Stimmen". Bezüglich der Bundestagswahl im nächsten Jahr schließt Schubert an: "Eine Bundesregierung, die sich nur aus Populisten speist, wird genauso wenig zur Lösung der Probleme dieses Landes beitragen."

