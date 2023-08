PHOENIX

Bayerischer SPD-Fraktionschef: Mit Aiwanger kann Bayern nicht weiterregiert werden

München/Bonn (ots)

Der SPD-Spitzenkandidat und Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Florian von Brunn, hat Ministerpräsident Söder zu einer schnellen Entscheidung in der Flugblatt-Affäre um den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwander aufgefordert. Es sei ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein stellvertretender Ministerpräsident mit solch einem Pamphlet in Zusammenhang gebracht werde, so von Brunn im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Jetzt ist die Zeit für Rücktritt oder Entlassung durch den Ministerpräsidenten", alles, was in den letzten Tagen geschehen sei, schade dem Ansehen des Freistaats und der bayrischen Wirtschaft. Ob Aiwanger das Schreiben selbst verfasst oder bloß verteilt habe, mache für ihn "keinen großen Unterschied", so von Brunn. Er könne sich nicht vorstellen, "dass Bayern so weiterregiert werden kann, mit einer Regierung, an der Hubert Aiwanger beteiligt ist, denn "wenn man jetzt das Koalitionsbett teilt, wacht man bald in einem anderen Bayern auf". Zudem forderte er eine zeitnahe Sondersitzung des Landtags, um eine mögliche Entlassung Aiwangers zu bestätigen.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/eAw

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell