Gesamtmetall-Präsident Wolf gegen Industriestrompreis für einige wenige Großunternehmen

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat sich im phoenix-Interview gegen einen Industriestrompreis nur für Großunternehmen ausgesprochen. "Deutschland und die deutsche Wirtschaft lebt vom Mittelstand, den Familienunternehmen, den vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Dieser Industriestrompreis wird bei denen nicht ankommen. Die leiden aber massiv unter diesen hohen Energiepreisen", sagte Wolf. Er forderte stattdessen eine Senkung bzw. komplette Abschaffung der Stromsteuer, dadurch würden alle Unternehmen erreicht werden. "Das muss das Ziel sein", so Wolf. Energiekosten seien auch für weniger energie-intensive Unternehmen eine Kostenposition. Deutschland habe nicht nur einen um ein Vielfaches höheren Industriestrompreis als im Durchschnitt der EU, sondern insgesamt den höchsten Strompreise weltweit. Dieser führe auch bei Unternehmen mit geringerem Strombedarf zu einem Wettbewerbsnachteil. Wichtig sei eine gute Energieversorgung in Deutschland selbst, insbesondere nach dem Ausstieg aus der Atomenergie und dem vorgezogenen Kohlausstieg. "Wir brauchen viel schneller viel, viel mehr Windenergie-Anlagen. Auch hier muss das Genehmigungsverfahren verkürzt werden, der Rechtsweg muss eingeschränkt werden. Wir brauchen viel schneller günstige Energie, die wir selber in Deutschland produzieren, um uns weniger abhängig zu machen vom Ausland", forderte Wolf im phoenix-Interview.

Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/8Fs

