Hauptgeschäftsführerin des BDI fordert mehr Planungssicherheit bei der Energieversorgung

Berlin/Bonn (ots)

Die Hauptgeschäftsführerin des Bundes Deutscher Industrie (BDI), Tanja Gönner, fordert mehr Planungssicherheit hinsichtlich Ausbau und Versorgung der Industrie mit erneuerbaren Energien. Deutschland verfolge sehr ambitionierte Pläne beim Ausbau erneuerbarer Energien, ohne dass klar sei, wie die Energieversorgung 2030 sichergestellt werde, so Gönner im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Die Bundesrepublik habe immer noch keinen Kapazitätsmarkt oder eine Kraftwerksstrategie, dies führe zu Unsicherheiten bei Investitionen. Viele Unternehmen wollten Strom aus erneuerbaren Energiequellen, aber sie bekämen nicht das Angebot dazu, kritisiert die Hauptgeschäftsführerin des BDI. Die deutsche Wirtschaft befinde sich in einem "sehr intensiven Wettbewerb", nicht bloß mit den USA oder China, sondern auch innerhalb Europas. Der BDI sei der Bundesregierung sehr dankbar für ihr Handeln während der Hochphase der Energiekrise im vergangenen Jahr: "Da gibt es große Anerkennung von uns, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen.", mahnt Gönner gegenüber dem Fernsehsender phoenix an.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell