Janine Wissler (Linke): Muss bei Regierungsbildung um Inhalte gehen, nicht um Personen

Berlin/Bonn (ots)

Nach dem Ausgang der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss es bei einer möglichen Regierungsbildung nach Ansicht der Linken nun zunächst um Inhalte gehen und erst dann um Personalien. "Wir verfahren nach dem Motto: Erst die Inhalte, dann die Person. Uns geht es darum, Inhalte durchzusetzen, und alles weitere werden die Berlinerinnen und Berliner miteinander diskutieren", sagte die Bundesvorsitzende der Linken, Janine Wissler, im phoenix-Interview auf die Frage, ob ihre Partei Franziska Giffey erneut zur Regierenden Bürgermeisterin wählen würde. Ob Giffey dies bleiben könne, müsse "erstmal die SPD klären", so Wissler. Der Linken gehe es um die von ihr im Wahlkampf gesetzten Themen, wie bezahlbares Wohnen, Verkehrswende und Hilfen für Menschen, die unter den stark gestiegenen Preisen litten. "Für uns ist klar, wir haben inhaltliche Forderungen in diesem Wahlkampf gestellt und wir wollen so viel wie möglich davon umsetzen, deswegen sind wir natürlich bereit dazu, Gespräche zu führen", sagte Wissler bei phoenix.

Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/Zz

