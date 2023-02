PHOENIX

phoenix berichtet live über Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus

Sonntag, 12. Februar 2023, ab 17.00 Uhr und Montag, 13. Februar 2023, ab 8.00 Uhr

Bonn (ots)

Rund zweieinhalb Millionen Berlinerinnen und Berliner werden am Sonntag, 12. Februar, erneut an die Wahlurnen gerufen, um die Wahl zum Abgeordnetenhaus vom 26. September 2021 zu wiederholen. Diese war wegen einer Vielzahl von Pannen für ungültig erklärt worden. phoenix berichtet ab 17.00 Uhr in "Berlin wählt" live und ausführlich über die Entscheidung in der Hauptstadt. phoenix-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau führt im Berliner Studio durch die Sendung und analysiert gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas und den phoenix-Korrespondent:innen Erhard Scherfer, Gerd-Joachim von Fallois und Jeanette Klag den Wahltag.

Wer regiert künftig die Hauptstadt und was bedeutet die Entscheidung der Berliner:innen für den Bund? Für die erste Prognose, Reaktionen und die Hochrechnung überträgt phoenix die ARD. Ab 20.20 Uhr zeigt phoenix zeitversetzt die Berliner Wahlrunde des ZDF. Ab 21.00 Uhr wird Programmgeschäftsführerin Michaela Kolster in der phoenix-Wahlrunde gemeinsam mit geladenen Journalistinnen und Journalisten den Tag in Berlin und das Wahlergebnis bewerten und analysieren. Ab 22.15 Uhr liefert die Spätsendung "Berlin hat gewählt" ein Update der aktuellen Abstimmungsergebnisse und eine Analyse des Tages.

Der Montag, 13. Februar 2023, steht ebenfalls im Zeichen der Wahl zum Abgeordnetenhaus und einer umfassenden Analyse der Ergebnisse. Ab 8.00 Uhr liefert phoenix in "Berliner Abgeordnetenhauswahl - Der Tag danach" noch einmal aktuelle Zahlen und Statements zur Wahl. Die phoenix-Korrespondentinnen und Korrespondenten sind in Berlin unterwegs, um mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien zu sprechen.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell