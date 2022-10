PHOENIX

phoenix informiert Sonntag und Montag rund zwölf Stunden live über die Landtagswahl in Niedersachsen

Bonn (ots)

Rund 6,1 Mio. Wahlberechtigte sind am kommenden Sonntag, 9. Oktober 2022 zur Wahl eines neuen Parlaments in Niedersachsen aufgerufen. Insgesamt 23 Parteien stellen sich im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland zur Wahl, 14 davon auf der Landesliste. Nach jüngsten Umfragen kann die SPD mit 32 Prozent der Stimmen rechnen, die CDU mit rund 27 Prozent, die Grünen mit 16 Prozent, die AfD mit 11 Prozent und die FDP mit 5 Prozent. Die Linken wären nach diesen Umfragen mit rund 3 Prozent nicht im Landtag vertreten. Mit Spannung wird erwartet, welcher Koalition der seit 2013 amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) diesmal den Vorzug gibt. Bei der Wahl 2017 hatte die rot-grüne Koalition durch die Verluste der Grünen ihre Mehrheit eingebüßt. Die SPD ging in der Folge eine Große Koalition mit der CDU unter Bernd Althusmann ein. Nach den aktuellen Umfragen wäre neben der Fortführung der Großen Koalition auch ein erneuter Partnerwechsel der SPD hin zu einer neuen rot-grünen Koalition in Niedersachsen möglich.

phoenix berichtet am Wahl-Sonntag ab 17.00 Uhr live von der Niedersachen-Wahl. Durch die Sendung aus dem Bonner Studio führt Michaela Kolster. Ihre Gäste im Studio sind die Politik-Journalistin Claudia Kade (Welt) und der Politikwissenschaftler Prof. Lothar Probst (ehemals Uni Bremen), die die Ereignisse und Ergebnisse des Wahlabends einordnen und analysieren. Nach der Vorstellung der wichtigsten Sitzenkandidat:innen und Parteien und einen Rückblick auf den Wahlkampf in Niedersachsen zeigt phoenix um 18.00 Uhr die Prognosen von ARD und ZDF. Aus dem Landtag in Hannover meldet sich an diesem Abend phoenix-Reporter Marc Steinhäuser. Gäste an seiner Seite sind die Chefredakteurin der Hannoverschen Allgemeinen Dany Schrader sowie Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Die Reaktionen in den Parteizentralen in Hannover fängt phoenix-Reporterin Constanze Abratzky ein. Aus den Berliner Parteizentralen von SPD, Union, Bündnis 90/Die Grünen und FDP melden sich die phoenix-Hauptstadtkorrespondent:innen Erhard Scherfer, Gerd-Joachim von Fallois, Jeannette Klag und Katharina Kühn mit Reaktionen und Interviews der Berliner Parteiführungen.

Nach der Tagesschau mit Gebärde (20.00 Uhr) zeigt phoenix um 20.20 Uhr die phoenix wahlrunde aus dem Berliner phoenix-Studio. Moderatorin Anke Plättner diskutiert mit Hauptstadt-Korrespondent:innen, u.a. Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland) und Christoph Schwennicke (Corint Media), über den Ausgang der Wahl und die möglichen Folgen für die Bundespolitik. Um 23.00 Uhr liefert Marlon Amoyal in phoenix der tag die Zusammenfassung des Tages und präsentiert neueste Hochrechnungen und Stimmen zum Ausgang der Niedersachsen-Wahl. Experte an seiner Seite im Bonner Studio ist der Politik-Professor Lothar Probst (ehemals Uni Bremen).

Der Montag steht bei phoenix ganz im Zeichen der Analyse und Einordnung der Wahl. Ab 8.00 Uhr informiert phoenix über Reaktionen der Bundes- und Landespolitik auf das Wahlergebnis. Wie bewerten die Parteigremien in Berlin ihr Abschneiden bei der Wahl? phoenix zeigt die Pressekonferenzen der Parteiführungen live und liefert dazu Analysen und Einordnungen durch die Korrespondent:innen vor Ort. Moderiert wird die rund achtstündige Wahlnachlese von Stephan Kulle, Claudia Davies und Marlon Amoyal. Expert:innen im Bonner Studio sind der Politikwissenschaftler Prof. Lothar Probst und die Parteien- und Wahlforscherin Julia Reuschenbach (FU Berlin).

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell