rbb-Chefredakteur Biesinger: Fünfköpfiges Rechercheteam für interne Aufarbeitung

Die Vorwürfe rund um die zurückgetretene Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, sollen auch intern aufgearbeitet werden.

rbb-Chefredakteur David Biesinger sagte am Mittwochnachmittag im rbb24 Inforadio, ein Rechercheteam sei beauftragt worden, den Vorwürfen nachzugehen. Fünf Investigativjournalisten des Hauses sollen unabhängig in der Chefredaktion recherchieren, "wo etwas dran ist und wo nicht", so Biesinger wörtlich. Konkret gehe es um veranstaltete Abendessen in Schlesingers Privatwohnung, um ihren Dienstwagen und die verschiedenen Bauvorhaben des rbb. Hier müsse Faktenklarheit geschaffen werden, das sei die Grundlage jeder souveränen, integren Berichterstattung. Das geschehe seit Montag in großer Eile aber auch mit sehr, sehr viel Sorgfalt.

Biesinger sagte weiter, es sei bedauerlich, dass die Vorgänge im rbb auch auf andere ARD-Anstalten ausstrahlten und sie belasteten. Es gebe andererseits viel Solidarität der anderen Häuser. Darüber hinaus habe der Journalismus im Rundfunk Berlin-Brandenburg funktioniert. Es habe keine Vorwürfe gegen das Programm gegeben, sondern der Umgang mit Geld durch einige Wenige habe das Haus in die Kritik und in Verruf gebracht, sagte Biesinger.

Es müsse nun Vertrauen zurückgewonnen werden, so der rbb-Chefredakteur. Bei den Menschen in Berlin und Brandenburg solle das durch exzellente Angebote in Radio, Fernsehen und auf den digitalen Kanälen geschehen. Dazu, wie das Vertrauen intern zurückgewonnen werden kann, sagte Biesinger, das müsse man noch gemeinsam in den nächsten Wochen herausfinden.

