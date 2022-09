Hubert Aiwanger (Freie Wähler): Brauchen weiter Strom aus Atomkraft

Bonn (ots) - Die Energiekrise und das neuste Entlastungspaket der Bundesregierung werden auch beim CDU-Parteitag am 9. und 10. September in Hannover allgegenwärtig sein. Unions-Chef Friedrich Merz will klare Worte zur Lage in Deutschland und Europa finden und anstelle von Regierungs-Bashing echte ...

mehr