phoenix vor ort: Der CDU-Parteitag aus Hannover mehr als 12h live

Freitag, 9. September ab 13.15 Uhr und Samstag, 10. September ab 9.

Die Energiekrise und das neuste Entlastungspaket der Bundesregierung werden auch beim CDU-Parteitag am 9. und 10. September in Hannover allgegenwärtig sein. Unions-Chef Friedrich Merz will klare Worte zur Lage in Deutschland und Europa finden und anstelle von Regierungs-Bashing echte Lösungsvorschläge seiner Partei präsentieren. Dazu soll es einen aktuellen Leitantrag des CDU-Bundesvorstandes zum Thema Wirtschaft und Energie geben. Hinzu kommt die Arbeit an einer neuen CDU-Grundwertecharta, strukturelle Änderungen der Parteiarbeit wie z.B. die Einführung einer befristeten Frauenquote und die Wahl der stellvertretenden Generalsekretärin Christina Stumpp. 484 Anträge wurden eingereicht und die CDU hat auf ihrem ersten Präsenzparteitag seit 2019 einiges vor.

phoenix überträgt den 35. CDU-Parteitag mehr als zehn Stunden live: am Freitag, 9. September 13.15 bis 20.00 Uhr und am Samstag, 10. September von 9.30 bis 15 Uhr. Marlon Amoyal führt in Hannover durch den Tag, an seiner Seite liefert Politikwissenschaftler Prof. Karl-Rudolf Korte Analysen und Hintergründe. phoenix-Hauptstadtkorrespondent Gerd-Joachim von Fallois kommentiert das Parteitagsgeschehen und Inge Swolek ist als Reporterin vor Ort.

