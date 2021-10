ADAC SE

Preiswert in der Nachsaison campen: Reizvolle Plätze bei PiNCAMP direkt buchen

Spar-Tipps für den späten Campingtrip

Warme Herbsttage auf ADAC Superplätzen

Viele Rabatte mit der ADAC Campcard

München (ots)

Camping ist die beliebteste Reiseform vieler Deutscher gerade in Zeiten von hohen Hygienestandards und COVID-Prävention. Dazu hat die Herbstsaison ihre besonderen Reize. Während im Juli und August die Gäste auf die Campingplätze drängen, geht es in der Nachsaison häufig ruhiger und gelassener zu. Die geringere Frequenz hat den Vorteil, dass Sanitärgebäude, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Freizeitanlagen und Unterhaltungsangebote keineswegs mehr überbeansprucht sind. Zudem sind außerhalb der Ferienzeit Sehenswürdigkeiten selten überlaufen und die Plätze in den schönsten Cafés nicht schon vergeben.

Diese Spar-Tipps machen den Campingausflug nach der Hochsaison noch attraktiver:

Eine Online-Buchung vorab ist in der Regel günstiger als der Preis an der Rezeption direkt am Tag der Ankunft und sichert den gewünschten Standplatz gerade an den Wochenenden.

Es gibt häufig Inklusiv-Packages und Pauschalen mit Standplatz, Personen, Strom, Dusche, Haustier und ggf. Freizeit- und Wellness-Leistungen.

Campingkarten kosten nicht viel und bieten jede Menge Rabatte und Vorteile auf tausenden Campingplätzen in Europa, z.B. ADAC Campcard 2021 im ADAC Campingführer (iOS-/Android-App und Bücher) und Camping Key Europe (CKE)

Die jeweiligen Vorteile der Campingplätze werden auf PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC, in der Suchfunktion ausgewiesen. Zusätzlich gibt es jede Menge Anregungen für Aufenthalte auf attraktiven Campingplätzen. Diese vier ADAC Superplätze, mit fünf von fünf Sternen laut ADAC Klassifikation bewertet , haben besonders attraktive Nachsaison-Tarife:

Deutschland

Strandcamping Waging, ADAC Campcard-Rabatt bis 30.11.2021:

20 Prozent auf den Standplatzpreis

Tolle Lage am See mit Blick auf die Alpen, breites Freizeit-/Sportangebot u.a. mit Fußball-Golfanlage, separates Kinderspielhaus mit Betreuung

https://www.pincamp.de/campingplaetze/strandcamping-waging

Kroatien

Camping Omisalj , ADAC Campcard-Rabatt bis 01.11.2021:

25 Prozent auf den Standplatzpreis

Moderne Anlage, mehrere kleine Buchten an der Adria, eigener Hundestrand, Golfübungsgelände, Ladestationen für E-Autos

https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-omialj

Italien

Camping Village Cavallino, ADAC Campcard-Rabatt bis 02.11.2021:

20 Prozent auf den Standplatzpreis

Breiter Sandstrand an der nördlichen Adria, italienische und regionale Spezialitäten, große Wellness/Spa-Area, Erlebnisbad in eine weitläufigen Wasserlandschaft, besonders hundefreundlich

https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-cavallino

Spanien

Camping Bravoplaya Resort, ADAC Campcard-Rabatt bis 31.12.2021:

50 Prozent auf den Standplatzpreis

Weitgehend naturbelassenes Strandareal an katalanischer Mittelmeerküste, viele Wahlmöglichkeiten bei Mietunterkünften, zahlreiche Sportmöglichkeiten, Hallenbad

https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-bravoplaya-resort

Produktangebote rund um den Camping-Urlaub:

Auf www.pincamp.de können Interessierte in die ganze Faszination der Campingwelt eintauchen. Das Onlineportal des ADAC listet mehr als 10.000 Campingplätze in 38 Ländern auf und bietet neben jeder Menge Inspiration für den Camping-Urlaub zahlreiche Kundenbewertungen und Expertenmeinungen sowie die Möglichkeit, den Standplatz auf über 2200 Campingplätzen vorab direkt online zu buchen.

ADAC Camping- und Stellplatzführer App (Android und iOS für je 8,99 Euro) mit detaillierten Infos zu 18.000 Camping- und Stellplätzen in Deutschland und Europa. In der App: digitale ADAC Campcard mit über 3500 Rabatten für Camper https://www.pincamp.de/produkte/adac-camping-und-stellplatzfuehrer/app

Die ADAC Campingführer 2021 (Nord- und Südeuropa) kosten je 24,80 Euro und sind im Buchhandel, in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop erhältlich. Mit ADAC Campcard 2021 für zahlreiche Rabatte und günstige Pauschalpreise auf Camping- und Stellplätzen.

Campingfahrzeuge jeder Art und Größe gibt es im Verleih bei der ADAC Wohnmobil- und Caravanvermietung unter www.adac.de/produkte/fahrzeugvermietung/wohnmobile

Besonders günstige Kredite mit Sonderzins ab 2,79 Prozent zum Kauf eines Wohnmobils gewähren die ADAC Finanzdienste unter www.adac.de/wohnmobilaktion

Rabatte, Ausweisersatz und Versicherungspaket für den Campingurlaub bietet die Camping Key Europe - CKE. Zum ermäßigten Preis von 12 Euro (gültig 12 Monate) für ADAC Mitglieder erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, per Telefon 0800 5 10 11 12 (gebührenfrei) und unter www.adac-shop.de/cke

Beim ADAC Infoservice 0 800 5 10 11 12 (Mo. - Sa.: 8 - 20 Uhr, kostenfrei), in den ADAC Geschäftsstellen sowie auf dem Internetportal des ADAC www.adac.de erhalten Sie Informationen zu den Dienstleistungen des Automobilclubs rund um Camping und zu Ihrem Reiseziel. Außerdem jede Menge Wissenswertes vom ADAC zum Thema Camping mit Fahrzeugtests, juristischen Tipps und Reiseempfehlungen.

