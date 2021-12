Pascoe Naturmedizin

Gut geschlafen? - Der Königsweg zu einem gesunden Schlaf

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

"Entspannung gilt als "Königsweg" in den erholsamen Schlaf", so Dr. Hans-Günter Wees, Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster.

Gerade in stressigen Zeiten ist ein gesunder Schlaf für Körper und Seele wichtig. Denn verschiedene Bereiche des Körpers sind in den unterschiedlichen Schlafphasen aktiv. Die erste Phase des Schlafs wird z.B. vom Immunsystem genutzt, um Abwehrzellen herzustellen. Im aktiven Schlaf der REM-Phasen (REM = Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegungen bei geschlossenen Lidern) steigen Durchblutung und Stoffwechselvorgänge im Gehirn, während sich die Muskulatur entspannt. Es ist die Zeit, in der wir träumen und unsere emotionalen Empfindungen sortieren und speichern.

Doch wie finde ich den Weg in einen gesunden und erholsamen Wohlfühlschlaf? Nicht selten fehlen die mentale Entspannung und die Fähigkeit, kreisende Gedanken einfach loslassen zu können, um in den Schlaf zu finden. Schon lange haben sich die Passionsblume, Baldrian und Melisse als Heilpflanzen bewährt. In unserem Arzneimittel Pascoflair® Night ergänzen sie sich zu einer harmonischen Mischung - entspannend und schlaffördernd. Das pflanzliche Arzneimittel ist für Heranwachsende ab 12 Jahren zugelassen und frei von Titandioxid, Gluten, Laktose und Gelatine.

Pascoflair® Night wird in Deutschland hergestellt und ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

Positiv beeinflussen lässt sich der Schlaf zusätzlich durch eine ganze Reihe von Verhaltensweisen und Ritualen. Die ideale Schlafdauer und Erholsamkeit des Schlafs sind dabei ebenso individuell verschieden, wie der Weg zu einem gesunden Schlaf. Wichtige Hilfestellung kann dabei ein Schlaftagebuch bieten. Es stärkt die Achtsamkeit und zeigt, wie sich unser Verhalten auf den Schlaf, die Stimmung und die Leistungsfähigkeit auswirken können.

Pascoflair® Night

Wirkstoffe: Melissenblätter-Trockenextrakt, Baldrianwurzel-Trockenextrakt und Passionsblumenkraut-Trockenextrakt. Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung und zur Förderung des Schlafes. Enthält Sucrose und Glucose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Gießen

Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell