AfD-Bundessprecher Chrupalla will Spaltung der Partei beenden

Tino Chrupalla will mit seiner erneuten Wahl zum Vorsitzenden der AfD die Einigkeit in der Partei wiederherstellen. Vor Beginn des 13. Bundesparteitag im sächsischen Riesa sagte Chrupalla im phoenix-Interview, er wolle "wirklich strömungsübergreifend die Position des Parteiprogramms vertreten und an den Bürger heranbringen." Für den zerstrittenen Zustand der Partei sei insbesondere sein im Januar zurückgetretene Ko-Vorsitzender verantwortlich: "Jörg Meuthen hat die letzten zwei Jahren in der Partei Lagerkämpfe betrieben und die Spaltung der Partei auch vorangetrieben. Genau das muss mit dem heutigen Parteitag beendet werden."

