SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schließt Ministeramt für sich als SPD-Vorsitzender aus

Lars Klingbeil, der als neuer Co-Vorsitzender der SPD vorgesehen ist, hat für sich ein Ministeramt in der mutmaßlich künftigen Ampel-Koalition ausgeschlossen. "Ich trete als Parteivorsitzender an in einer Phase, wo wir in eine neue Regierung einsteigen, wo ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wird, und das heißt für mich auch, dass ich mich zu 100 Prozent jetzt der Aufgabe des Parteivorsitzenden widmen werde", sagte Klingbeil im phoenix-Interview am Montag. Grundsätzlich schlössen sich aber ein Ministeramt und der Parteivorsitz nicht aus, das habe es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Neben dem Parteivorsitz wolle er auch sein Bundestagsmandat wahrnehmen, das ihm sehr wichtig sei. "Diese beiden Aufgaben füllen mich so aus, dass alles andere nicht in Frage kommt", so Klingbeil. Das Präsidium und der Vorstand der SPD hatten Lars Klingbeil heute als Kandidat für die Nachfolge des bisherigen Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans vorgeschlagen. Klingbeil soll den Vorsitz im Gespann mit der bisherigen Co-Vorsitzenden Saskia Esken übernehmen. Beide wollen sich auf dem SPD-Parteitag im Dezember zur Wahl stellen.

Zum Stand der Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP sagte Klingbeil, er finde, man sei "in guten Gesprächen". Es sei "normal, dass es mal ruckelt". Jeder versuche jetzt nochmal, ganz viel von seinen Vorstellungen durchzubekommen. "Insgesamt sind wir aber in einer guten Phase der Verhandlungen und ich bin mir sicher, wir bleiben im Zeitplan, wir kriegen das hin, dass Olaf Scholz in der Woche nach Nikolaus zum Bundeskanzler gewählt wird. Und der Koalitionsvertrag wird fertig werden."

