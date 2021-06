PHOENIX

Walter-Borjans (SPD): In einer verantwortungsvollen Koalition kann man nicht ausscheren

Bonn/Berlin (ots)

Norbert Walter-Borjans, Parteivorsitzender der SPD, führt das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt unter anderem auf die erschwerten Bedingungen beim Wahlkampf aufgrund der Pandemie zurück. Im phoenix-Interview sagt er: "Ich glaube, dass die Themen, die wir auf dem Zettel haben [...] natürlich immer ein Stück Erklärungsbedarf haben und da ist Corona natürlich enorm schwer, wenn man nicht mit dem Bürger, der Bürgerin direkt zusammentreffen kann." Die Kritik, dass die SPD in mehreren ostdeutschen Ländern viele ihrer Themen nicht umsetzen könne, obwohl sie mitregiert, weist Walter-Borjans zurück: "Wenn man sich zu einer verantwortungsvollen Koalition bekennt, da kann man nicht jeden Tag ausscheren und das Gegenteil von dessen machen, was man vereinbart hat."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell