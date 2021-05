PHOENIX

phoenix runde: Wahl im Osten - Stresstest für Berlin?

Dienstag, 01. Juni 2021, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Ministerpräsident Reiner Haseloff fürchtet um seine Wiederwahl. Für die schlechte Stimmung im Osten macht er auch die Corona-Politik der Bundesregierung mitverantwortlich: Dieses Gesetz habe "sicher ungewollt den rechten Extremisten in die Hände gespielt". Dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz einem Teil der Menschen im Osten "gefestigte nichtdemokratische Ansichten" bescheinigt, sorgt zusätzlich für Unmut.

Warum fühlen sich so viele im Osten von der Politik im Bund nicht mitgenommen? Welche Bedeutung hat die erste Wahl in Ostdeutschland in diesem Jahr für Bundestagswahl?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Jan Fleischhauer, Kolumnist beim Focus und Autor

Prof. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin Universität Leipzig

Alois Kösters, Chefredakteur Magdeburger Volksstimme

Nico Siegel, Infratest-dimap

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell