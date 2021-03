PHOENIX

phoenix plus: Quo vadis Kirche?

Mittwoch, 10. März 2021, 11.00 Uhr

Bonn (ots)

"Macht und Sex - die Dogmen der Kirche", "Vertuschen, verheimlichen verdecken - ich trete aus!","Vom Missbrauchsskandal zum Aufarbeitungsskandal". Mit solchen Schlagzeilen sorgt die Kirche in letzter Zeit für Unmut in der Bevölkerung. Immer mehr Gläubige zeigen der Kirche die Rote Karte und treten aus. Aber ist der Umgang mit der Aufklärung der Missbrauchsskandale der einzige Grund für die Austrittswelle? Oder spielen auch die Stellung der Frauen in der Kirche und die Kirchendogmen wie Zölibat und Sexualmoral eine Rolle? Durch die Sendung führt Inge Swolek. Sie spricht mit Matthias Katsch von der Opferinitiative "Eckiger Tisch", mit Landpfarrer Meik Schirpenbach, der für die Missbräuche nicht in Sippenhaft genommen werden möchte und dessen öffentlicher Brief Wellen schlug, und mit Monsignore Bosbach, dem stellvertretendem Generalvikar im Erzbistum Köln. Die katholischen Frauen werden durch Marianne Arndt von der Initiative Maria 2.0 und Dorothea Schmitz von Maria 1.0 vertreten. Damit die Kirchenbänke nicht restlos verwaisen, dafür sorgen die Ideen einer Influencerin und einer Pastoralreferentin. Eingeordnet und kritisch hinterfragt werden alle diese Positionen durch den Kirchexperten Joachim Frank vom Kölner Stadtanzeiger.

