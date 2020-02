PHOENIX

phoenix runde: Konstante Merkel? - Die Kanzlerin und die GroKo - Donnerstag, 13. Februar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Die oder keine! So lässt sich die Forderung der SPD salopp zuspitzen: "Groko nur mit Merkel!" So klar wie die Ansage der Sozialdemokraten, so unklar ist die Rückendeckung der Kanzlerin in den eigenen Reihen. Nach der Rücktrittsankündigung der CDU-Parteichefin befinden sich die Christdemokraten in einer Führungskrise. Nach dem Wahldebakel in Thüringen beschäftigt sie zudem ein Richtungsstreit. Zwar hat die Kanzlerin dazu deutliche Worte gefunden, aber kann sie auch den Weg aus der Krise zeigen? Wie sicher sitzt Merkel im Sattel? Wie sicher ist die Zukunft der GroKo?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Kerstin Münstermann, Funke Mediengruppe - Heiko Kretschmer, Kommunikationsberater - Christoph Schwennicke, Cicero - Robert B. Vehrkamp, Bertelsmann Stiftung

Wiederholung 24:00 Uhr

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell