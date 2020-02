PHOENIX

phoenix runde: Katerstimmung in Berlin - Überforderte Politiker, verprellte Bürger?, Mittwoch, 12. Februar 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Die Ereignisse überstürzen sich: Der Tabubruch in Thüringen ist noch längst nicht verdaut, die Regierungskrise alles andere als gelöst - da folgt mit dem angekündigten Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers als CDU-Parteivorsitzende bereits der nächste politische Knall. Auch auf eine Kanzlerkandidatur will sie verzichten. Während sich in der Union ein zäher Richtungsstreit anbahnt, scheint das politische Berlin einfach nicht in den Normalmodus zurückzufinden.

Was bedeuten erneute Personalquerelen für die GroKo? Ist eine stabile Regierungsarbeit überhaupt noch möglich? Welche Auswirkungen hat das anhaltende politische Chaos auf die Stimmung im Land und die Meinung der Bürger?

Alexander Kähler diskutiert mit:

Prof. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin Universität Leipzig Prof. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und Autor Wolfram Weimer, Publizist und Verleger Philip Banse, Podcast "Lage der Nation"

Wiederholung 24:00 Uhr

